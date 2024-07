Chiara Rebagliati, Olimpiadi Parigi 2024 tiro con l’arco: scheda e giorni di gara

Seconda partecipazione alle Olimpiadi per Chiara Rebagliati che è l’unica azzurra presente a Parigi 2024. La squadra femminile non è infatti riuscita ad ottenere il pass per i Giochi a cinque cerchi e la ligure ha superato la candidatura di Tatiana Andreoli e di Lucilla Boari, dopo aver conquistato sul campo il pass individuale non nominale grazie al bronzo degli European Games 2023 a Cracovia. A Tokyo non si distinse, mentre questa volta cercherà di far bene specie nella prova mista, ma anche nell’individuale.

Nome: Chiara

Cognome: Rebagliati

Luogo e data di nascita: Savona, 23 gennaio 1997

Sport e discipina: tiro con l’arco (individuale e prova mista)

Quando gareggia: giovedì 25 luglio (ranking round individuale), martedì 30 luglio/mercoledì 31 luglio/giovedì 1 agosto (eliminatorie individuale), venerdì 2 agosto (prova mista), sabato 3 agosto (finali individuale)