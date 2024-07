Chiara Mormile, Olimpiadi Parigi 2024 scherma: scheda e giorni di gara

Per Chiara Mormile le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno le prime della carriera. La romana si è messa in luce in quest’ultimo triennio con buoni risultati nell’individuale e poi risultando una componente significativa del quartetto che è riuscito a centrare la qualificazione olimpica. Difficile puntare ad una medaglia e l’obiettivo, almeno individualmente, è quello di raggiungere il massimo risultato possibile. Con la squadra servirà subito una grande impresa dai quarti di finale.

Nome: Chiara

Cognome: Mormile

Luogo e data di nascita: Roma, 30 Maggio 1995

Sport e disciplina: Scherma (sciabola femminile)

Quando gareggia: lunedì 29 luglio (individuale), sabato 3 Agosto (prova a squadre)