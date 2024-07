Chi sostituisce Jannik Sinner alle Olimpiadi? Un italiano prende il posto del numero 1 del mondo a Parigi

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite. Il numero 1 del mondo non sarà della partita ai Giochi, che andranno in scena nella capitale francese da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Ieri era trapelata la voce di una febbre a 38 °C e si era detto che avrebbo raggiunto la sede dei Giochi nella giornata di giovedì, ma nel pomeriggio odierno è giunta la pesantissima notizia del forfait.

Il tennista italiano si trova costretto a rinunciare alla rassegna a cinque cerchi dopo essere già stato assente a Tokyo 2020 e il Bel Paese perde uno dei suoi volti simbolo, capace di conquistare gli Australian Open a inizio stagione e di issarsi in testa al ranking ATP, dopo che in autunno aveva contribuito in maniera decisiva al trionfo in Coppa Davis. Il 22enne avrebbe lottato per conquistare una medaglia sulla terra rossa del Roland Garros, dove poche settimane fa si è fermato in semifinale nel secondo Slam della stagione.

Jannik Sinner lascia dunque libero il proprio posto nel tabellone di singolare. Chi sostituirà l’azzurro? Il regolamento prevede che, in questa fase, un eventuale forfait venga ripianato con l’ingresso di un giocatore già presente nel tabellone di doppio. A subentrare è dunque Andrea Vavassori, che sarà così il quarto italiano in gara insieme a Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. L’azzurro giocherà poi il doppio maschile in coppia con Simone Bolelli e quello misto insieme a Sara Errani.