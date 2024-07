Chi è Mili Poljicak: un vincitore Slam juniores per Lorenzo Sonego a Umag

Alla scoperta di Mili Poljicak. Nato il 13 luglio del 2004 e festeggiato quindi da pochi giorni i suoi 20 anni, il tennista croato affronterà quest’oggi Lorenzo Sonego nel primo turno dell’ATP250 di Umago. Sulla terra rossa di casa, il giovane padrone di casa vorrà giocarsi la propria chance al meglio, puntando sull’effetto sorpresa.

I due, infatti, mai si sono incrociati e fino a questo momento l’esperienza nel circuito professionistico di Poljicak non ha visto acuti particolari. Vanno però considerati alcuni risultati, tra presente e passato. Il primo è il successo nel Future che si è tenuto proprio a Umago nei primi di luglio, dove il croato ha sconfitto nella Finale il connazionale Nikola Basic per 7-5 6-3 (3). Di conseguenza, conosce piuttosto bene questo campo.

Va poi rimarcato un riscontro a livello giovanile. Bisogna tornare al 2022 quando Poljicak ha conquistato il titolo juniores a Wimbledon grazie al 7-6 (2) 7-6 (3) con cui si è imposto contro lo statunitense Michael Zheng che l’aveva battuto in quello stesso anno al Roland Garros Under18. In questo modo è diventato il terzo campione croato negli Slam junior in singolare maschile dopo Marin Cilic (Roland Garros 2005) e Borna Coric (US Open 2013).

Vedremo, quindi, quale sarà la versione di questo giocatore, in rapporto a un Sonego che non sta vivendo un momento di forma entusiasmante.