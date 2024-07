Chi è il prossimo avversario di Berrettini a Gstaad? Rognosa insidia canadese con precedenti a favore

Matteo Berrettini affronterà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. Dopo aver regolato il colombiano Daniel Galan, il tennista romano se la dovrà vedere contro il canadese, che oggi ha avuto la meglio sul tedesco Yannick Hanfmann in due set. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e di elevata importanza agonistica, visto che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini.

Il 28enne romano, attuale numero 82 del ranking ATP (ma in grandissima risalita), incrocerà il 23enne, numero 18 al mondo. L’azzurro è in vantaggio per 4-2 nei precedenti: il nordamericano si è imposto soltanto al Masters 1000 di Cincinnati (ai sedicesimi nel 2021 e ai 32mi nel 2023), mentre l’azzurro ha avuto ragione in due incontri di Laver Cup (2021 e 2022), nei quarti di finale di Wimbledon 2021 (quando poi raggiunse l’atto conclusivo) e nella finale di Stoccarda nel 2019.

Auger-Aliassime ha perso in stagione contro Lorenzo Sonego (sedicesimi a Montecarlo) e a Madrid beneficiò del ritiro di Jannik Sinner prima dei quarti di finale, dove poi perse l’atto conclusivo contro il russo Andrey Rublev.