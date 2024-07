Chi è Francisco Comesana: l’argentino che ha battuto Rublev al debutto in uno Slam

Esce di scena il numero 6 del tabellone, il russo Andrey Rublev, sconfitto a Wimbledon 2024 dall’argentino Francisco Comesana, vittorioso con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 7-6 (5): per il sudamericano sfuma il derby al secondo turno con il connazionale Federico Coria, battuto dall’australiano Adam Walton.

Il vincitore del confronto del secondo turno se la vedrà con un italiano, quello che uscirà vittorioso dal derby tra il numero 25 del tabellone, Lorenzo Musetti, e Luciano Darderi: uno dei due azzurri potrebbe ritrovarsi di fronte l’attuale numero 122 del mondo, issatosi fino all’87° posto lo scorso 20 maggio.

L’argentino, oggi all’esordio nel tabellone principale di un torneo del Grand Slam, non ha mai vinto sull’ATP Tour, con tre sconfitte in altrettanti incontri del main draw. Il classe 2000, che compirà 24 anni il prossimo 6 ottobre, alto 178 cm per 72 kg di peso, è destrorso e gioca il rovescio a due mani.

Nativo di Mar del Plata, Comesana è allenato da Sebastián Gutiérrez: al prossimo turno per lui, come detto, lo scontro con l’oceanico Walton, a sua volta al di fuori della top 100 del mondo. Per l’australiano una sola vittoria in carriera in un tabellone principale dell’ATP Tour, a fronte di 5 sconfitte.