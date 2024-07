Chi è Donna Vekic, l’avversaria di Paolini in semifinale a Wimbledon: ranking e precedenti

Jasmine Paolini affronterà Donna Vekic nella semifinale di Wimbledon 2024, che andrà in scena giovedì 11 luglio sull’erba londinese. La tennista italiana, reduce dal netto successo ottenuto contro la statunitense Emma Navarro, se la dovrà vedere contro la croata in un incontro che appare oggettivamente alla portata della nostra portacolori. La toscana è diventata la numero 5 del mondo e ha tutte le carte in regola per avere la meglio sulla numero 37 del ranking WTA (ma già issatasi al 20mo posto virtuale in classifica).

Donna Vekic si è resa protagonista di una bella cavalcata in terra britannica, battendo nell’ordine la cinese Wang Xiyu (in rimonta), la russa Erika Andreeva, l’ucraina Dayana Yastremska (in tre set, con due tie-break), la spagnola Badosa (in tre parziali) e la neozelandese Lulu Sun. La 28enne, già numero 19 nel novembre 2019, è alla prima semifinale Slam della carriera: ci ha messo 43 tornei per raggiungere questo traguardo, in carriera vanta soltanto due quarti di finale (US Open nel 2019 e Australian Open nel 2023).

La nativa di Osijke non ha mai raggiunto i quarti di finale in un 1000 e in carriera ha vinto quattro tornei, tutti di livello International/WTA 250: tre sul cemento (Kuala Lumpur nel 2014 e Nottingham, Courmayeur nel 2021, Monterrey nel 2023) e uno sull’erba (Nottingham nel 2017). Le due atlete si sono fronteggiate in tre occasioni, Paolini conduce per 2-1 nei precedenti: nel 2023 si impose per 7-6(3), 6-2 nei trentaduesimi di finale a Montreal e nel 2021 per 7-6(2), 6-2 nelle qualificazioni di Cincinnati, mentre Vekic ebbe la meglio per 6-2, 6-0 nella semifinale di Courmayeur nel 2021.