Chi è Barbora Krejcikova. Una ex n.2 per Jasmine Paolini. E in doppio ha vinto tutto…

L’avversaria di Jasmine Paolini nell’ultimo atto del torneo di singolare femminile a Wimbledon sarà Barbora Krejcikova: la ceca, numero 32 WTA e numero 31 del seeding, con i risultati ottenuti nel terzo Slam stagionale è già risalita al numero 14 del mondo, e tornerà in top ten in caso di vittoria finale.

La ceca, infatti, è stata anche numero 2 WTA, posizione raggiunta a fine febbraio 2022, quando tra i risultati di Krejcikova vi erano ancora i 2000 punti guadagnati con la vittoria del Roland Garros 2021. Nel complesso sono 7 i titoli WTA della ceca, tra cui il 1000 di Dubai 2023 ed i 500 di Ostrava 2022 e San Diego 2023.

In doppio femminile, però, la ceca ha vinto, assieme alla connazionale Kateřina Siniaková, 7 titoli del Grand Slam, cui vanno aggiunte le WTA Finals del 2021 e l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, completando il Career Golden Slam.

La boema è stata numero 1 WTA in doppio, piazzamento raggiunto per la prima volta nell’ottobre 2018, stagione in cui Krejcikova ha centrato anche la Fed Cup con la Cechia, allora denominata Repubblica Ceca. A questi successi vanno aggiunti 3 titoli Slam in doppio misto.