Chi affronterà Jasmine Paolini ai quarti a Wimbledon? Altro ostacolo americano

Si preannuncia un torneo a forti tinte stars & stripes per Jasmine Paolini: l’azzurra, numero 7 del seeding, è approdata ai quarti di finale del tabellone di singolare femminile di Wimbledon, in virtù del ritiro, nel corso del match del quarto turno, della statunitense Madison Keys, testa di serie numero 12.

La tennista italiana conoscerà in serata il nome della prossima avversaria: si tratterà di un’altra testa di serie statunitense, quella che uscirà vittoriosa dal derby tra Emma Navarro, numero 19, e Coco Gauff, numero 2. Il match dei quarti di finale dell’italiana andrà in scena martedì 9 luglio.

Contro Emma Navarro l’azzurra ha perso tutti i tre precedenti disputati, vincendo un solo set, quello strappato alla statunitense nel match dei sedicesimi di Miami 2024, quando la padrona di casa vinse 6-2 3-6 6-0. In due set, invece, i successi nei trentaduesimi di Doha 2024 (6-3 7-5) e nei sedicesimi di San Diego 2023 (7-5 6-0).

Non va meglio per Paolini contro Coco Gauff: l’azzurra ha perso entrambi i precedenti, anche se questi sono più datati. Il più recente vide la statunitense imporsi ai quarti di Cincinnati 2023 per 6-3 6-2, mentre il più lontano sorrise alla statunitense nei sedicesimi del 500 di Adelaide 2021 per 6-4 6-7 (4) 6-2.