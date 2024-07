Cauto ottimismo nell’entourage di Jannik Sinner: è negativo al Covid, giovedì la partenza per Parigi

Dopo il piccolo allarme scoppiato in mattinata, emerge un cauto ottimismo dall’entourage di Jannik Sinner sulle condizioni fisiche del tennista altoatesino in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Ansa riporta infatti che la partenza per la capitale francese è fissata per giovedì 25 luglio, dopo aver dovuto rinviare il viaggio (inizialmente previsto oggi) a causa di un attacco febbrile.

Il numero uno del ranking ATP è salito fino ad una temperatura di 38°C, ma risulta negativo al Covid. Sinner si trova a casa e segue la terapia indicata dai medici, in attesa di un progressivo miglioramento della situazione per i prossimi giorni. Ricordiamo che il torneo olimpico di tennis comincerà ufficialmente sabato 27 luglio, anche se il debutto dell’azzurro potrebbe andare in scena anche domenica 28.

Il 22enne nativo di San Candido, reduce dalla sconfitta con il russo Daniil Medvedev nei quarti di finale a Wimbledon, ha avuto modo di riprendere un po’ di confidenza con la terra rossa nei giorni scorsi a Montecarlo per provare a disputare un’edizione olimpica da protagonista, sia in singolo che in doppio. Jannik sarà impegnato infatti anche in coppia con Lorenzo Musetti da n.1 del seeding.