Canottaggio, Oppo-Soares approdano in finale nel doppio pl e lanciano la sfida ai fenomeni irlandesi

L’Italia del canottaggio porta un’altra imbarcazione in Finale A alle Olimpiadi di Parigi 2024: il merito è di Stefano Oppo e Gabriel Soares, che vincono la seconda semifinale del doppio pesi leggeri maschile e venerdì andranno a giocarsi l’ultimo titolo della specialità nella storia dei Giochi.

L’Italia conduce dall’inizio alla fine, tenendo a bada la Grecia e guidando comunque sempre con un buon margine sull’imbarcazione quarta classificata, accedendo con tranquillità all’ultimo atto: gli azzurri vincono in 6’22″85, davanti agli ellenici, secondi in 6’23″36, ed alla Norvegia, che nella seconda parte di gara riesce a guadagnare una posizione tale da consentire il passaggio all’ultimo atto con la terza piazza in 6’26″62.

Il crono degli italiani è il secondo complessivo: nella prima semifinale il miglior tempo assoluto è opera dell’equipaggio irlandese, grande favorito per il successo finale, che domina e chiude in 6’21″88, facendo meglio di 0″97 rispetto agli azzurri. Nell’ultimo atto di venerdì, però Oppo e Soares proveranno a buttare il cuore oltre l’ostacolo e battere l’Irlanda. In Finale A ci saranno anche Svizzera e Cechia, che però hanno fatto segnare oggi tempi più alti rispetto a quello italiano.

SEMIFINALI DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE

Semifinale 1

1 Irlanda 1:34.96 (3) 3:11.48 (1) 4:47.14 (1) 6:21.88 (1) FA

2 Svizzera 1:34.90 (2) 3:12.53 (2) 4:49.37 (2) 6:24.31 (2) FA

3 Cechia 1:35.90 (5) 3:14.62 (4) 4:51.95 (3) 6:25.99 (3) FA

4 Francia 1:34.64 (1) 3:13.41 (3) 4:52.00 (4) 6:26.60 (4) FB

5 Belgio 1:36.25 (6) 3:15.63 (5) 4:52.86 (5) 6:30.49 (5) FB

6 Argentina 1:35.25 (4) 3:18.41 (6) 5:04.86 (6) 6:51.59 (6) FB

Semifinale 2

1 Italia 1:33.99 (1) 3:11.71 (1) 4:48.10 (1) 6:22.85 (1) FA

2 Grecia 1:35.11 (2) 3:11.90 (2) 4:48.30 (2) 6:23.36 (2) FA

3 Norvegia 1:36.21 (5) 3:13.47 (4) 4:49.71 (3) 6:26.62 (3) FA

4 Spagna 1:35.30 (3) 3:13.30 (3) 4:51.16 (4) 6:35.05 (4) FB

5 Ucraina 1:36.72 (6) 3:16.88 (5) 4:58.18 (5) 6:37.35 (5) FB

6 Messico 1:36.05 (4) 3:17.02 (6) 4:59.63 (6) 6:37.43 (6) FB