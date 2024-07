Canottaggio, a che ora la finale del 4 di coppia alle Olimpiadi: n. di corsia dell’Italia, avversarie, tv

Domani, giovedì 31 luglio, si disputeranno le prime Finali A del canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024: in programma alle ore 12.26 l’ultimo atto del quattro di coppia senior maschile, che vedrà al via l’Italia di Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili.

Gli azzurri, che domani saranno in acqua 3, arrivano all’ultimo atto col secondo tempo complessivo fatto segnare in batteria, alle spalle dei Paesi Bassi, che domani saranno in acqua 4, accanto agli italiani. Occhio anche a Polonia e Regno Unito, completano l’elenco delle finaliste Germania e Svizzera.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CANOTTAGGIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 31 luglio

12.26 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, Finale A (Italia – Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

CORSIE FINALISTE QUATTRO DI COPPIA MASCHILE

Svizzera Regno Unito Italia Paesi Bassi Polonia Germania

PROGRAMMA CANOTTAGGIO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.