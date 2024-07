Canottaggio, il quattro senza senior maschile dell’Italia dovrà affrontare i ripescaggi alle Olimpiadi

Niente finale, almeno per il momento, per il quattro senza senior maschile del canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024: Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl dovranno affrontare i ripescaggi per approdare all’ultimo atto.

L’imbarcazione azzurra, inserita nella prima delle due batterie previste, non è mai in lotta per le prime due posizioni, che consentono il passaggio diretto alla Finale A: quarti dopo 500 metri, gli azzurri scivolano in ultima posizione a metà gara e con lo stesso piazzamento (5° posto) terminano la gara.

L’Italia taglia il traguardo in 6:14.65, mentre approdano in finale la Nuova Zelanda, prima in 6:03.08 (miglior tempo in assoluto), ed il Regno Unito, alla piazza d’onore in 6:05.63. Dalle seconda serie centrano l’ultimo atto gli Stati Uniti, primi in 6:04.95, e l’Australia, seconda in 6:06.84.

L’equipaggio azzurro dovrà provare ad acciuffare uno degli ultimi due posti in finale attraverso i ripescaggi, dove assieme all’Italia lotteranno per i due pass in palio per l’atto conclusivo la Romania (6:06.60 questa mattina), i Paesi Bassi (6:08.75), la Francia (6:07.52) e la Svizzera (6:10.86).

QUATTRO SENZA SENIOR MASCHILE

PRIMA BATTERIA

1 Nuova Zelanda 6:03.08

2 Regno Unito 6:05.63

3 Romania 6:06.60

4 Paesi Bassi 6:08.75

5 Italia 6:14.65

SECONDA BATTERIA

1 Stati Uniti 6:04.95

2 Australia 6:06.84

3 Francia 6:07.52

4 Svizzera 6:10.86