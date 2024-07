Canottaggio, Stefano Oppo e Gabriel Soares in semifinale alle Olimpiadi nel doppio pesi leggeri

Sorride l’Italia nella seconda giornata dedicata al canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024: nelle batterie del doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Gabriel Soares dominano la seconda batteria e vanno direttamente in semifinale.

Gli azzurri restano in testa per tutta la durata della seconda delle tre serie previste conquistando un comodo passaggio al penultimo atto, riservato alle prime due imbarcazioni di ciascuna batteria: l’Italia tiene a debita distanza la Cechia, seconda, ma soprattutto scava sin da subito un ampio margine rispetto alle altre imbarcazioni.

L’Italia taglia in traguardo in 6:29.17, terzo crono assoluto, dato che nella prima serie la Svizzera vince in 6:24.88 davanti alla Spagna, seconda in 6:28.92. Nella terza batteria si impone invece l’Irlanda in 6:34.12. Avanzano anche la Cechia, alle spalle degli azzurri in 6:34.33, e la Norvegia, dietro agli irlandesi in 6:41.77.

DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE

PRIMA BATTERIA

1 Svizzera 6:24.88

2 Spagna 6:28.92

3 Francia 6:31.32

4 Messico 6:37.46

5 Giappone 6:52.58

6 Argentina 7:04.34

SECONDA BATTERIA

1 Italia 6:29.17

2 Cechia 6:34.33

3 Belgio 6:45.07

4 Cile 6:46.90

5 Uzbekistan 6:56.57

TERZA BATTERIA

1 Irlanda 6:34.12

2 Norvegia 6:41.77

3 Grecia 6:46.90

4 Ucraina 7:00.13

5 Egitto 7:20.92