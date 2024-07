Canottaggio, il quattro di coppia va in finale alle Olimpiadi. Doppi senior ai ripescaggi

Cala il sipario sulla prima giornata del canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024, interamente dedicata alle batterie delle prime sei specialità: in casa Italia si registrano l’approdo in Finale A del quattro di coppia senior maschile, mentre dovranno affrontare i ripescaggi entrambi i doppi senior azzurri, sia maschile che femminile.

Nel quattro di coppia senior maschile brillante prestazione di Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, i quali centrano l’accesso diretto alla Finale A vincendo la seconda serie, condotta dall’inizio alla fine davanti ad una coriacea Polonia. Gli azzurri all’arrivo vincono in 5:43.31, secondo crono assoluto: i Paesi Bassi dominano la prima batteria in 5:41.69, tempo più basso di quello dell’Italia di 2.62.

Prestazione sottotono, invece, per il doppio senior maschile di Nicolò Carucci e Matteo Sartori, costretti a passare per i ripescaggi dopo il quarto ed ultimo posto nella seconda batteria in 6:48.77. Domani gli azzurri dovranno centrare assolutamente il passaggio alle semifinali evitando l’ultimo posto nei recuperi. Miglior tempo per la quotatissima Irlanda in 6:13.24.

Discorso identico per il doppio senior femminile di Clara Guerra e Stefania Gobbi, quinte ed ultime nella prima batteria in 7:15.51, le quali domani saranno chiamate a riscattarsi nei recuperi per evitare l’eliminazione ed il 13° ed ultimo posto assoluto. Miglior tempo assoluto della Romania in 6:48.49.

Nelle altre specialità, nelle quali l’Italia era assente, si registra il passaggio in finale nel quattro di coppia senior femminile per Regno Unito, Germania, Paesi Bassi ed Ucraina, infine nei singoli senior, dove la prima scrematura ha definito soltanto i primi 18 qualificati ai quarti, vanno sottolineati i migliori tempi del neerlandese Simon van Dorp tra gli uomini in 6:49.93, e della lituana Viktorija Senkute in 7:30.01 tra le donne.