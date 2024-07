Canottaggio, il 4 di coppia risponde presente e accede in finale col 2° tempo alle Olimpiadi

Il quattro di coppia senior maschile dell’Italia del canottaggio, composto da Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili centra l’accesso diretto alla Finale A di mercoledì 31 luglio (ore 12.26) alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’imbarcazione azzurra, infatti, vince la seconda serie, condotta dall’inizio alla fine davanti ad una coriacea Polonia, che fino al traguardo prova ad impensierire il primo posto degli italiani, che però all’arrivo chiudono in testa in 5:43.31, precedendo di 1.08 i polacchi, anch’essi approdati così in finale.

Il crono degli azzurri è il secondo assoluto: i Paesi Bassi vincono la prima batteria in 5:41.69 (tempo più basso di quello dell’Italia di 2.62), precedendo il Regno Unito, che accede in finale assieme alla barca neerlandese grazie al secondo posto in 5:44.82. Gli ultimi due posti in finale se li contenderanno nel ripescaggio di lunedì 29 luglio la Germania (5:46.90), la Svizzera (5:49.50), la Norvegia (5:50.48), la Romania (5:51.14) e l’Estonia (5:52.04).

Nonostante il cambio a pochi giorni dalle Olimpiadi a bordo del quattro di coppia maschile azzurro, con Luca Rambaldi che ha preso il posto di Nicolò Carucci, con quest’ultimo dirottato sul doppio, l’imbarcazione azzurra, che a Tokyo 2020 chiuse al quinto posto per un filaremo accusato nell’ultimo atto, dimostra ancora una volta di essere in Francia per provare a centrare quella medaglia sfuggita in Giappone.

QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE

PRIMA BATTERIA

Paesi Bassi 1:23.18 (1) 2:49.03 (1) 4:15.67 (1) 5:41.69 Regno Unito 1:25.09 (3) 2:52.10 (3) 4:18.92 (2) 5:44.82 Germania 1:24.85 (2) 2:52.84 (4) 4:20.91 (4) 5:46.90 Norvegia 1:25.38 (5) 2:54.41 (5) 4:24.00 (5) 5:50.48 Romania 1:25.23 (4) 2:52.09 (2) 4:20.86 (3) 5:51.14

SECONDA BATTERIA