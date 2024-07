Canottaggio, le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’Italia sarà in gara nel canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024 con un totale di otto equipaggi, per complessivi 37 atleti, dei quali 34 titolari e 3 riserve: da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto almeno la metà di queste imbarcazioni potrà ambire ad una medaglia.

Nel doppio pesi leggeri Stefano Oppo, che in questa specialità fu bronzo a Tokyo 2020 assieme a Pietro Willy Ruta, e Gabriel Soares puntano a salire sul podio in quella che sarà l’ultima edizione dei Giochi con la categoria che prevede una media di meno di 70 kg di peso degli atleti nelle barche multiple maschili. Il doppio azzurro è uno degli equipaggi dell’Italia che può ambire ad una medaglia, potendo lottare anche per l’ultimo oro della storia olimpica della specialità.

Nel quattro senza senior maschile, imbarcazione dell’Italia che fu medaglia di bronzo sia a Rio 2016 che a Tokyo 2020, Giovanni Abagnale, Nicholas Kohl, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino formano uno degli equipaggi azzurri con le maggiori possibilità di medaglia, e con l’opportunità di poter ambire anche al bersaglio grosso.

Cambio dell’ultimo momento a bordo del quattro di coppia maschile, che sarà composto a Parigi 2024 da Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi, con quest’ultimo che prende il posto di Nicolò Carucci: l’imbarcazione azzurra a Tokyo 2020 chiuse al quinto posto per un filaremo accusato nell’ultimo atto ed in Francia punta a centrare almeno una medaglia, vendicando quanto accaduto in Giappone, avendo comunque le carte in regola per poter battagliare per il metallo più pregiato.

Percorso inverso rispetto a Rambaldi per quel che riguarda Nicolò Carucci, che a pochi giorni dall’esordio assoluto alle Olimpiadi è passato dal quattro di coppia al doppio senior maschile, imbarcazione sulla quale sarà in gara con Matteo Sartori: l’equipaggio azzurro resta comunque potenzialmente da medaglia, con due dei più promettenti giovani del panorama italiano del canottaggio.