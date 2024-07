Canoa velocità, Mondiali J/U23 Plovdiv 2024: un argento ed un bronzo per l’Italia nella prima giornata di finali

Terza giornata di gare a Plovdiv, in Bulgaria, sede dei Mondiali J/U23 2024 di canoa velocità: in casa Italia nelle prime finali in programma arrivano due medaglie, ovvero l’argento del K2 500 Junior misto di Anastasia Insabella ed Enrico Laudati ed il bronzo del K2 1000 Under 23 maschile di Federico Zanutta e Luca Micotti.

Nel K2 500 Junior misto Anastasia Insabella ed Enrico Laudati chiudono al secondo posto in 1:39.533, con l’oro che va ai magiari Hanna Peto e Zsadany Arpad Hizo in 1:38.503, mentre il bronzo è dei cinesi Shao Chengyang e Zhou Yuexin, terzi in 1:40.458.

Nel K2 1000 Under 23 maschile Federico Zanutta e Luca Micotti centrano il gradino più basso del podio in 3:18.542, alle spalle dei tedeschi Tobias Hammer e Jan Ole Prager, primi in 3:15.521, e dei magiari Bruno Kolozsvari ed Oliver Gabor Mitring, secondi in 3:18.200.