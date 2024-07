Canoa velocità, Mondiali J/U23 Plovdiv 2024: quattro equipaggi azzurri approdano in finale nella prima giornata

Si sono aperti quest’oggi a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali J/U23 2024 di canoa slalom: in casa Italia sono quattro le imbarcazioni che staccano il pass per l’ultimo atto, delle quali una nella categoria junior e tre tra quelle degli under 23, mentre le altre diciotto, equamente divise tra junior ed under 23, dovranno affrontare le semifinali.

CATEGORIA UNDER 23

Volano in finale nel K4 500 femminile Sara del Gratta, Giulia Bentivoglio, Giorgia Lacalamita e Sara Vesentini, seconde nella prima batteria in 1.37.068, nel C1 1000 femminile Olympia Della Giustina, seconda nella prima serie in 4.35.172, e nel K2 1000 maschile Federico Zanutta e Luca Micotti, vittoriosi nella seconda batteria in 3.20.658.

Approdano in semifinale, invece, nel K4 500 maschile Federico Zanutta, Achille Spadacini, Francesco Lanciotti e Giovanni Penato, terzi nella prima serie con il crono di 1.21.778, nel C2 500 maschile Samuele Veglianti e Marco Tontodonati, terzi nella terza batteria in 1.45.896, nel K2 500 misto Sara Del Gratta ed Achille Spadacini, secondi nella seconda serie in 1.37.446, nel K2 500 femminile Giada Rossetti e Sara Vesentini, terze nella seconda batteria in 1.49.468, nel K2 500 maschile Francesco Lanciotti e Giovanni Penato, vittoriosi nella terza serie in 1.35.188, nel K1 1000 femminile Giorgia Lacalamita, quarta nella terza batteria in 4.17.262, nel C1 1000 maschile Samuele Veglianti, quarto nella quarta serie in 4.08.450, nel K1 500 maschile Nicolò Volo, vincitore della quinta batteria in 1.44.172, e nel K1 200 femminile Sara Del Gratta, seconda nella quarta serie in 44.674.

CATEGORIA JUNIOR

Vola in finale nel C1 1000 femminile Elena Voltan, terza nella prima serie in 4.49.679, mentre approdano in semifinale nel K4 500 femminile Alessandra Centrone, Sofia Zucca, Elena Mutas e Sophia Vianello, quinte nella seconda batteria in 1.39.380, nel K4 500 maschile Francesco Valerosi, Enrico Laudati, Giulia Zugna e Damiano Chenet, terzi nella prima serie in 1.25.670, nel C2 500 maschile Riccardo Caporuscio e Valerio Roscioli, quinti nella prima batteria in 1.50.701, nel K2 1000 maschile Giulio Maria Zugna e Samuele Pedralli, terzi nella prima serie in 3.28.315, nel K2 500 misto Enrico Laudati ed Anastasia Insabella, secondi nella terza batteria in 1.41.313, nel K2 500 maschile Francesco Valerosi e Samuele Pedralli, secondi nella terza serie in 1.37.603, nel C2 500 misto Elena Voltan e Valerio Roscioli, quarti nella prima batteria in 2.03.236, nel K1 1000 femminile Anastasia Insabella, quarta nella seconda serie in 4.11.556, e nel K1 200 femminile Alessandra Centrone, vittoriosa nella quarta batteria in 48.577.