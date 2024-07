Canoa velocità, Mondiali J/U23 Plovdiv 2024: un argento ed un bronzo per l’Italia nell’ultima giornata di finali

Quinta ed ultima giornata di gare a Plovdiv, in Bulgaria, sede dei Mondiali J/U23 2024 di canoa velocità: in casa Italia nelle ultime finali in programma arrivano altre due medaglie, ovvero l’argento del K1 500 Junior femminile di Anastasia Insabella ed il bronzo del C1 500 Under 23 femminile di Olympia Della Giustina.

Nel K1 500 Junior femminile Anastasia Insabella centra l’argento classificandosi al secondo posto in 1:57.693, mentre l’oro va alla tedesca Caroline Heuser, prima in 1:54.715, infine la medaglia di bronzo va alla spagnola Yaiza Novo, terza in 1:58.607.

Nel C1 500 Under 23 femminile si registra l’ex-aequo in terza piazza: Olympia Della Giustina sale sul gradino più basso del podio in 2:11.580, stesso tempo al millesimo della canadese Jacy Grant. Le due chiudono alle spalle della magiara Reka Opavszky, prima in 2:09.781, e dell’atleta individuale neutrale Ekaterina Shliapnikova, seconda in 2:11.416.