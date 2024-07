Canoa slalom, Stefanie Horn 15ma dopo la prima run delle batterie del K1 alle Olimpiadi

Anche per il kayak femminile della canoa slalom sono iniziate le Olimpiadi di Parigi 2024: la prima delle due run delle batterie, al termine delle quali le prime 22 della classifica combinata delle due manche, su 25 atlete al via, avranno accesso alla semifinale di domani, vede Stefanie Horn classificarsi quindicesima.

In testa la padrona di casa transalpina Camille Prigent, la quale, nonostante due penalità, chiude in vetta con 94.67, davanti all’australiana Jessica Fox, autrice di un percorso netto in 95.20, mentre chiude terza, sempre gravata di due penalità, la slovacca Eliska Mintalova, con 95.67.

Percorso netto per l’andorrana Monica Doria Villarubla, quarta in 95.93, mentre chiude quinta, nonostante 4 penalità, la polacca Klaudia Zwolinska con 96.33. Poco dietro la ceca Antonie Galuskova, sesta in 96.42 (percorso netto), mentre è settima la teutonica Ricarda Funk in 97.15 (2 penalità).

Ottava piazza per la statunitense Evy Leibfarth con un percorso netto in 97.24, mentre è nona la britannica Kimberley Woods in 97.31 (percorso netto), infine completa la top ten la neerlandese Martina Wegman, decima con 98.00 (2 penalità).

L’azzurra Stefanie Horn si classifica 15ma con il crono di 99.64, gravata di 2 penalità per un tocco di palina alla porta 22, la penultima del tracciato. Alle 18.10 la seconda run delle batterie, al termine della quale le tre atlete col tempo più alto nella classifica combinato verranno eliminate.