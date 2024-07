Canoa slalom, Raffaello Ivaldi ipoteca la semifinale delle Olimpiadi: quarto tempo dopo la prima manche C1

Raffaello Ivaldi ipoteca il passaggio alle semifinali olimpiche della canoa slalom. Sulle acque del bacino di Vaires-sur-Merne, il ventiseienne nativo di Verona riesce a mettere in cascina fieno per rimanere ancora in gara fino a lunedì, quando verranno assegnate le medaglie di specialità C1.

Non c’è bisogno di spingere molto, anche perché le condizioni meteo non sono quelle ideali vista la pioggia che da ieri si abbatte su Parigi. Ma Raffaello ha una certa dimestichezza cn il percorso, lui che qui ci ha vinto lo scorso anno: gli basta una prova pulita per chiudere in 91.90, con il quarto tempo assoluto.

Avanti a tutti il francese Nicolas Gestin: il padrone di cassa è stato l’unico tra i venti partecipanti che riesce ad abbattere il muro dei 90 secondi, chiudendo in 89.90 avanti al britannico Adam Burgess (90.87) ed al l’esperto croato Matija Marinic (91.61).

Per l’azzurro la semifinale è quasi ipotecata, poiché a passare saranno i titolari dei sedici migliori tempi. Basta dunque che in quattro facciano peggio del suo ottimo crono nella seconda manche delle 17.10, per poi focalizzarsi verso le gare di lunedì. Ma adesso, si può anche tentare di spingere per fare le prove generali in vista delle gare di spessore.