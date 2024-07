Canoa slalom, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming

Da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia nella canoa slalom potrà schierare 4 atleti su un contingente massimo possibile di 6, ma sarà presente in tutte le gare in programma, in quanto ogni Nazione può schierare due atleti al via di ciascuna delle prove di kayak cross. L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2023 in tutte le specialità dello slalom classico, mentre non è riuscita a centrare i pass in palio nella nuova specialità olimpica del kayak cross, risultando prima riserva nel settore maschile con Zeno Ivaldi.

Nella canadese femminile a rappresentare l’Italia sarà Marta Bertoncelli, che aveva conquistato il pass non nominale, mentre nella canadese maschile il pass ottenuto col bronzo iridato dello scorso anno da Paolo Ceccon è stato assegnato a Raffaello Ivaldi. Decisi da tempo anche i due interpreti azzurri per quanto concerne il kayak: Stefanie Horn disputerà la gara femminile, mentre Giovanni De Gennaro, campione d’Europa in carica e vincitore della tappa di Coppa del Mondo a Praga, affronterà la prova maschile.

L’interesse era tutto per le scelte riguardanti il kayak cross: in linea teorica l’Italia avrebbe potuto schierare tutti gli azzurri qualificati, con la possibilità di vedere al via in ogni gara due atleti: saranno tre nel complesso gli italiani in gara. Scontata la partecipazione di Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, ai quali si aggiunge Marta Bertoncelli, mentre non sarà al via Raffaello Ivaldi, che non si era mai cimentato finora, almeno nelle principali gare internazionali stagionali (Europei e Coppa del Mondo) in questa specialità.

CALENDARIO CANOA SLALOM OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

15.00 CANOA SLALOM – C1 maschile, batterie (prima run)

15.50 CANOA SLALOM – K1 femminile, batterie (prima run)

17.10 CANOA SLALOM – C1 maschile, batterie (seconda run)

18.00 CANOA SLALOM – K1 femminile, batterie (seconda run)

Domenica 28 luglio

15.30 CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale

17.45 CANOA SLALOM – K1 femminile, finale

Lunedì 29 luglio

15.30 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale

17.20 CANOA SLALOM – C1 maschile, finale

Martedì 30 luglio

15.00 CANOA SLALOM – C1 femminile, batterie (prima run)

16.00 CANOA SLALOM – K1 maschile, batterie (prima run)

17.10 CANOA SLALOM – C1 femminile, batterie (seconda run)

18.10 CANOA SLALOM – K1 maschile, batterie (seconda run)

Mercoledì 31 luglio

15.30 CANOA SLALOM – C1 femminile, semifinale

17.25 CANOA SLALOM – C1 femminile, finale

Giovedì 1° agosto

15.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, semifinale

17.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, finale

Venerdì 2 agosto

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, time trial

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, time trial

Sabato 3 agosto

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, primo round

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, primo round

18.05 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, ripescaggi

18.45 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, ripescaggi

Domenica 4 agosto

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, batterie

16.45 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, batterie

Lunedì 5 agosto

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, quarti di finale

15.52 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, quarti di finale

16.15 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, semifinali

16.28 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, semifinali

16.43 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, small final

16.48 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, small final

16.55 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, finale

17.00 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, finale

