Canoa velocità, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma finali

Saranno 10 le specialità olimpiche della canoa velocità a Parigi 2024: da martedì 6 a sabato 10 agosto saranno tre gli azzurri impegnati. Nel C2 500 maschile si sono qualificati Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, mentre nel C1 1000 maschile ha staccato il pass Nicolae Craciun. Ai Giochi, però, ogni Paese potrà schierare due barche in ciascun evento.

Per questo motivo avrà l’opportunità di affrontare due specialità Carlo Tacchini, il quale oltre ad essere in gara con Gabriele Casadei nel C2 500 maschile, prenderà parte anche alla prova della canadese monoposto sulla distanza doppia, nella quale sarà impegnato anche Nicolae Craciun. A Parigi, dunque, l’Italia schiererà tre equipaggi: nel C1 1000 maschile saranno in gara sia Nicolae Craciun che Carlo Tacchini, mentre nel C2 500 maschile saliranno sull’imbarcazione azzurra lo stesso Carlo Tacchini e Gabriele Casadei.

CALENDARIO CANOA VELOCITA’ OLIMPIADI PARIGI 2024

Martedì 6 agosto

09.30 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, batterie

10.00 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, batterie

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, batterie

11.00 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, batterie

11.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, batterie

12.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, batterie

13.10 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, quarti di finale

13.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, quarti di finale

13.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, quarti di finale

14.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, quarti di finale

14.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, quarti di finale

Mercoledì 7 agosto

09.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, batterie

10.40 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, batterie

11.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, batterie

13.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, quarti di finale

14.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, quarti di finale

14.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, quarti di finale

Giovedì 8 agosto

10.30 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, batterie

11.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, semifinali

11.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, semifinali

11.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, semifinali

12.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, quarti di finale

13.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, Finale A

13.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, Finale A

13.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, Finale A

Venerdì 9 agosto

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, semifinali

10.50 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, semifinali

11.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, semifinali

11.30 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, semifinali

12.40 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, Finale B

12.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, Finale A

13.00 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, Finale B

13.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, Finale A

13.20 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, Finale B

13.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, finale A

13.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, Finale B

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, Finale A

Sabato 10 agosto

10.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, semifinali

11.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, semifinali

11.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, semifinali

12.40 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale C

12.50 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale B

13.00 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale A

13.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, Finale B

13.20 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, Finale A

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, Finale B

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, Finale A

PROGRAMMA CANOA VELOCITA’ OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.