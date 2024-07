Calendario volley, Olimpiadi 2024 oggi in tv: orari partite 27 luglio, tv, streaming

Oggi sabato 27 luglio incomincia il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla South Paris Arena si disputeranno quattro incontri, ci sarà spazio per due partite della Pool B e due sfide della Pool C. Incomincia la fase a gironi che promuoverà le prime due classificate di ogni gruppo e le due migliori terze classificate ai quarti di finale.

La giornata si aprirà alle ore 09.00 con l’incrocio tra Giappone e Germania: gli asiatici guidati da Yuki Ishikawa si distinguono per la grande solidità difensiva e per l’ottima verve offensiva, ma dall’altra parte della rete dovranno fare i conti con le bordate del bomber Georg Grozer in un testa a testa che si preannuncia decisamente rovente.

L’Italia debutterà alle ore 13.00 sfidando il Brasile in una grande Classica della pallavolo internazionale. I Campioni del Mondo guidati dal regista Simone Giannelli cercheranno il grande colpaccio contro i verdeoro, autentica rivale degli azzurri anche se non nel suo momento migliore. Chi vincerà lo scontro diretto muoverà un passo importante verso la fase diretta e alle ore 17.00 assisterà più tranquillamente al match tra Polonia ed Egitto (i Campioni d’Europa sono ampiamente favoriti).

A chiudere il programma sarà la partita di prima serata (ore 21.00) tra USA e Argentina: la compagine a stelle e strisce sembra avere più risorse, ma attenzione alla sempre arrembante Albiceleste, le due squadre scenderanno in campo sapendo il risultato dell’altra partita del raggruppamento tra Giappone e Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di volley previste oggi sabato 27 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 27 luglio

09.00 Giappone vs Germania (Pool C)

13.00 Italia vs Brasile (Pool B)

17.00 Polonia vs Egitto (Pool B)

21.00 USA vs Argentina (Pool C)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.