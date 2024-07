Calendario tennis oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 28 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono scattate ieri per quanto riguarda il tennis: una giornata difficile, con tanta pioggia che non ha permesso lo svolgimento di nessun match nei campi all’aperto. Programma che quindi è decisamente congestionato con tanti primi turni slittati a oggi e una serie di italiani che saranno in campo.

Scenderà sicuramente in campo Lorenzo Musetti che, dopo la cavalcata di Umago, esordirà contro Gael Monfils come quarto match sul Suzanne Lenglen. Una serie di azzurri saranno poi sparsi nei campi secondari: Lucia Bronzetti che affronterà Donna Vekic sul Campo 14 che ospiterà anche gli incontri di Sara Errani contro Qinwen Zheng e Matteo Arnaldi contro Arthur Fils. Luciano Darderi debutterà contro Tommy Paul sul Campo 7, Elisabetta Cocciaretto contro Diana Shnaider sul Campo 8. Campo 9 che sarà molto tinto di italiano: Andrea Vavassori sfiderà Pedro Martinez, Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno con Granollers e Carreno Busta e Sara Errani e Jasmine Paolini incroceranno la racchetta con Routliffe e Sun.

I tornei olimpici di tennis si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27 luglio e domenica 4 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 3 (251 Sky, condiviso con altre discipline). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO TENNIS PARIGI 2024 OGGI

Domenica 28 luglio

Court Philippe Chatrier

Sessione diurna

Ore 12:00 Sorribes Tormo (ESP)-Krejcikova (CZE) [9] – 1° turno singolare femminile

A seguire Fucsovics (HUN)-Nadal (ESP) – 1° turno singolare maschile

Sessione serale

Ore 19:00 Tomljanovic (AUS)-Gauff (USA) [2] – 1° turno singolare femminile

A seguire Zverev (GER) [3]-Munar (ESP) – 1° turno singolare maschile

Court Suzanne Lenglen

Ore 12:00 Sakkari (GRE) [7]-Kovinic (MNE) – 1° turno singolare femminile

Ruud (NOR) [6]-Daniel (JPN) – 1° turno singolare maschile

Pegula (USA) [5]-Golubic (SUI) – 1° turno singolare femminile

Musetti (ITA) [11]-Monfils (FRA) – 1° turno singolare maschile

Daniel/Nishikori (JPN)-Evans/Murray (GBR) – 1° turno doppio maschile

Court Simonne Mathieu

Ore 12:00 Auger-Aliassime (CAN) [13]-Giron (USA) – 1° turno singolare maschile

Siegemund (GER)-Collins (USA) [8] – 1° turno singolare femminile

Bergs (BEL)-Tsitsipas (GRE) [8] – 1° turno singolare maschile

Wawrinka (SUI)-Kotov (AIN) – 1° turno singolare maschile

Sherif (EGY)-Wozniacki (DEN) – 1° turno singolare femminile

Court 14

Ore 12:00 Vekic (CRO) [13]-Bronzetti (ITA) – 1° turno singolare femminile

Errani (ITA)-Zheng (CHN) [6] – 1° turno singolare femminile

Marozsan (HUN) vs Humbert (FRA) [10] – 1° turno singolare maschile

Muchova Karolina (CZE) vs (16) Fernandez Leylah (CAN) – 1° turno singolare femminile

ARNALDI Matteo (ITA) vs (14) FILS Arthur (FRA) – 1° turno singolare maschile

TSITSIPAS / TSITSIPAS (GRE) vs BORGES / CABRAL (POR) – 1° turno doppio maschile

Court 6

Ore 12.00 ALEXANDROVA Ekaterina (AIN) vs YUAN Yue (CHN) – 1° turno singolare femminile

(10) OSTAPENKO Jelena (LAT) vs OSORIO Camila (COL) – 1° turno singolare femminile

(15) TABILO Alejandro (CHI) vs SAFIULLIN Roman (AIN) – 1° turno singolare maschile

BUREL Clara (FRA) vs SINIAKOVA Katerina (CZE) – 1° turno singolare femminile

POPYRIN Alexei (AUS) vs (16) JARRY Nicolas (CHI) – 1° turno singolare maschile

MEDVEDEV / SAFIULLIN (AIN) vs (2) KRAWIETZ / PUETZ (GER) – 1° turno doppio maschile

Court 7

Ore 12.00 MOUTET Corentin (FRA) vs NAGAL Sumit (IND) – 1° turno singolare maschile

(5) de MINAUR Alex (AUS) vs STRUFF Jan-Lennard (GER) – 1° turno singolare maschile

DARDERI Luciano (ITA) vs (9) PAUL Tommy (USA) – 1° turno singolare maschile

(14) HADDAD MAIA Beatriz (BRA) vs GRACHEVA Varvara (FRA) – 1° turno singolare femminile

RAONIC Milos (CAN) vs KOEPFER Dominik (GER) – 1° turno singolare femminile

BALAJI / BOPANNA (IND) vs MONFILS / ROGER-VASSELIN (FRA) – 1° turno doppio maschile

Court 8

Ore 12.00 COCCIARETTO Elisabetta (ITA) vs (15) SHNAIDER Diana (AIN) – 1° turno singolare femminile

HAASE Robin (NED) vs OFNER Sebastian (AUT) – 1° turno singolare maschile

SUN Lulu (NZL) vs (12) KOSTYUK Marta (UKR) – 1° turno singolare femminile

MACHAC Tomas (CZE) vs (ITF) ZHANG Zhizhen (CHN) – 1° turno singolare maschile

MENSIK Jakub (CZE) vs SHEVCHENKO Alexander (KAZ) – 1° turno singolare maschile

HABIB / HASSAN (LBN) vs EBDEN / PEERS (AUS) – 1° turno doppio maschile

Court 9

Ore 12.00 ETCHEVERRY Tomas Martin (ARG) vs SEYBOTH WILD Thiago (BRA) – 1° turno singolare maschile

MARTINEZ Pedro (ESP) vs VAVASSORI Andrea (ITA) – 1° turno singolare maschile

MARTIC Petra (CRO) vs BUCSA Cristina (ESP) – 1° turno singolare femminile

LAJOVIC Dusan (SRB) vs MARTERER Maximilian (GER) – 1° turno singolare maschile

(1) BOLELLI / VAVASSORI (ITA) vs CARRENO BUSTA / GRANOLLERS (ESP) – 1° turno doppio maschile

(3) ERRANI / PAOLINI (ITA) vs ROUTLIFFE / SUN (NZL) – 1° turno doppio femminile

Court 10

Ore 12:00 CARLE Maria Lourdes (ARG) vs MARIA Tatjana (GER) – 1° turno doppio femminile

ECHARGUI Moez (TUN) vs EVANS Daniel (GBR) – 1° turno doppio maschile

GRIEKSPOOR Tallon (NED) vs NORRIE Cameron (GBR) – 1° turno singolare maschile

KALININA Anhelina (UKR) vs RUS Arantxa (NED) – 1° turno singolare femminile

(11) NAVARRO Emma (USA) vs GRABHER Julia (AUT) – 1° turno singolare femminile

RUS / SCHUURS (NED) vs GARCIA / PARRY (FRA) – 1° turno doppio femminile

Court 11

Ore 12:00 ANDREESCU Bianca (CAN) vs TAUSON Clara (DEN) – 1° turno singolare femminile

EUBANKS Christopher (USA) vs (UP) HASSAN Benjamin (LBN) – 1° turno singolare maschile

SCHMIEDLOVA Anna Karolina (SVK) vs BOULTER Katie (GBR) – 1° turno singolare femminile

(12) BAEZ Sebastian (ARG) vs MONTEIRO Thiago (BRA) – 1° turno singolare maschile

PIGOSSI Laura (BRA) vs YASTREMSKA Dayana (UKR) – 1° turno singolare femminile

GRIEKSPOOR / KOOLHOF (NED) vs FUCSOVICS / MAROZSAN (HUN) – 1° turno doppio maschile

Court 12

Ore 12:00 NOSKOVA Linda (CZE) vs WANG Xiyu (CHN) – 1° turno singolare femminile

DRAPER Jack (GBR) vs NISHIKORI Kei (JPN) – 1° turno singolare maschile

PODOROSKA Nadia (ARG) vs PARRY Diane (FRA) – 1° turno singolare femminile

CERUNDOLO Francisco (ARG) vs BARRIOS VERA Marcelo Tomas (CHI) – 1° turno singolare maschile

AOYAMA / SHIBAHARA (JPN) vs BOGDAN / CRISTIAN (ROU) – 1° turno doppio femminile

BEGU / NICULESCU (ROU) vs HSIEH / TSAO (TPE) – 1° turno doppio femminile

Court 13

Ore 12:00 WANG Xinyu (CHN) vs KORPATSCH Tamara (GER) – 1° turno singolare femminile

UCHIJIMA Moyuka (JPN) vs SVITOLINA Elina (UKR) – 1° turno singolare femminile

NAVONE Mariano (ARG) vs BORGES Nuno (POR) – 1° turno singolare maschile

LINETTE Magda (POL) vs ANDREEVA Mirra (AIN) – 1° turno singolare femminile

FRECH Magdalena (POL) vs TOMOVA Viktoriya (BUL) – 1° turno singolare femminile

(5) DABROWSKI / FERNANDEZ (CAN) vs BUREL / GRACHEVA (FRA) – 1° turno doppio femminile

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.