Calendario Superlega volley 2024-2025: definite tutte le giornate e le date, si parte il 29 settembre

Oggi è stato sorteggiato il calendario della Superlega 2024-2025, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il torneo scatterà il 29 settembre, preceduto però dalla Supercoppa Italiana (21-22 settembre a Firenze, Perugia-Piacenza e Monza-Trento saranno le semifinali). Al torneo prenderanno parte dodici squadre: le migliori otto al termine del girone d’andata giocheranno la Coppa Italia, le migliori otto al termine della regular season si qualificheranno ai playoff scudetto.

Perugia si presenterà ai nastri di partenza per difendere il titolo e dovrà vedersela con grandi avversarie come Trento, Piacenza e Civitanova, mentre Milano e Monza proveranno ancora a sorprendere, attenzione al tentativo di rinascita di Modena. Grottazzolina sarà la neopromossa, Verona potrebbe essere una mina vagante, sulla carta Padova, Cisterna e Taranto lotteranno per la salvezza.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 2024-2025

PRIMA GIORNATA (29 settembre / 15 dicembre)

Perugia vs Verona

Piacenza vs Modena

Civitanova vs Padova

Cisterna vs Trento

Taranto vs Milano

Grottazzolina vs Monza

SECONDA GIORNATA (6 ottobre / 22 dicembre)

Trento vs Taranto

Monza vs Piacenza

Milano vs Civitanova

Verona vs Cisterna

Modena vs Grottazzolina

Padova vs Perugia

TERZA GIORNATA (13 ottobre / 26 dicembre)

Civitanova vs Monza

Milano vs Trento

Modena vs Perugia

Cisterna vs Piacenza

Taranto vs Padova

Grottazzolina vs Verona

QUARTA GIORNATA (20 ottobre / 5 gennaio)

Trento vs Modena

Perugia vs Cisterna

Piacenza vs Taranto

Monza vs Milano

Verona vs Civitanova

Grottazzolina vs Padova

QUINTA GIORNATA (27 ottobre / 12 gennaio)

Trento vs Perugia

Civitanova vs Cisterna

Milano vs Verona

Modena vs Monza

Padova vs Piacenza

Taranto vs Grottazzolina

SESTA GIORNATA (3 novembre / 19 gennaio)

Perugia vs Civitanova

Piacenza vs Milano

Monza vs Taranto

Verona vs Modena

Cisterna vs Padova

Grottazzolina vs Trento

SETTIMA GIORNATA (10 novembre / 2 febbraio)

Trento vs Verona

Civitanova vs Piacenza

Milano vs Grottazzolina

Modena vs Cisterna

Padova vs Monza

Taranto vs Perugia

OTTAVA GIORNATA (17 novembre / 9 febbraio)

Perugia vs Grottazzolina

Piacenza vs Trento

Civitanova vs Modena

Monza vs Verona

Cisterna vs Taranto

Padova vs Milano

NONA GIORNATA (24 novembre / 16 febbraio)

Trento vs Monza

Milano vs Perugia

Verona vs Piacenza

Modena vs Padova

Taranto vs Civitanova

Grottazzolina vs Cisterna

DECIMA TAPPA (1° dicembre (23 febbraio)

Piacenza vs Grottazzolina

Civitanova vs Trento

Monza vs Perugia

Milano vs Cisterna

Padova vs Verona

Taranto vs Modena

UNDICESIMA TAPPA (8 dicembre / 2 marzo)

Trento vs Padova

Perugia vs Piacenza

Verona vs Taranto

Modena vs Milano

Cisterna vs Monza

Grottazzolina vs Civitanova