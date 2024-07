Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 29 luglio, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi lunedì 29 luglio va in scena la terza giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata con il tiro a segno (carabina 10 metri femminile e maschile) e i tuffi (10 metri sincro maschile), nel pomeriggio la gara a squadre di tiro con l’arco maschile, la gara a squadre maschile di ginnastica artistica, 57 kg femminile e 73 kg maschile nel judo, la mountain bike, C1 maschile di canoa slalom. Ricchissima serata con il nuoto (400 misti donne, 200 stile uomini, 100 dorso uomini, 100 rana donne, 200 stile donne) e la scherma (fioretto maschile e sciabola femminile).

L’Italia si gioca carte molto importanti: Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi nella scherma; la squadra di tiro con l’arco; Manuel Lombardo nel judo; Dennis Sollazzo nella carabina; Luca Braidot e Simone Avondetto nella mountain bike; Raffaello Vivaldi nella canoa; Thomas Ceccon nei 100 dorsi e Benedetta Pilato nei 100 rana; i Moschettieri dell’artistica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi lunedì 29 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Lunedì 29 luglio

08.30 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Giappone vs Germania

09.00 TIRO A VOLO – Trap maschile, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Turchia-Olanda

09.15 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, gara a squadre miste: qualificazioni

09.20 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

09.20 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

09.30 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: 32mi di finale

09.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, finale

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, ottavi di finale

09.55 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: 32mi di finale

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Irlanda vs Australia

10.00 JUDO – 57 kg femminile, 32mi di finale

10.00 JUDO – 73 kg maschile, 32mi di finale

10.00 TUFFI – 10 m sincro maschile, finale

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 32mi di finale

10.10 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

10.20 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, ripescaggi

10.25 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: 16mi di finale

10.28 JUDO – 57 kg femminile, 16mi di finale

10.28 JUDO – 73 kg maschile, 16mi di finale

10.30 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, ripescaggi

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Giappone vs Cina

10.40 CANOTTAGGIO – Due di coppia maschile pesi leggeri, ripescaggi

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

11.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Nigeria vs Australia

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

11.00 BOXE – 60 kg femminile, ottavi di finale

11.00 CANOTTAGGIO – Due di coppia femminile pesi leggeri, ripescaggi

11.00 EQUITAZIONE – Concorso completo individuale, qualificazioni salto ostacoli

11.00 NUOTO – Batterie: 400 misti femminile, 100 dorso femminile, 800 stile libero maschile

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Slovenia vs Croazia

11.20 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, ripescaggi

11.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, ripescaggi

11.40 CANOTTAGGIO – Otto maschile, batterie

11.48 BOXE – 63,5 kg maschile, ottavi di finale

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

12.00 CANOTTAGGIO – Otto femminile, batterie

12.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno

12.00 TENNIS – Singolare femminile, secondo turno

12.00 TENNIS – Doppio maschile, secondo turno

12.00 TENNIS – Doppio femminile, primo turno

12.00 TENNIS – Doppio misto, primo turno

12.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri maschile, finale

12.00 SKATEBOARD – Street maschile, qualificazioni

12.05 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: 16mi di finale

12.15 EQUITAZIONE – Concorso completo a squadre, salto a ostacoli

12.15 VELA – 49er FX, regate

12.20 JUDO – 57 kg femminile, ottavi di finale

12.20 JUDO – 73 kg maschile, ottavi di finale

12.36 BOXE – 92 kg maschile, ottavi di finale

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: India vs Argentina

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Brasile-Kenya

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Spagna vs USA

13.16 JUDO – 57 kg femminile, quarti di finale

13.16 JUDO – 73 kg maschile, quarti di finale

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Germania vs Belgio

14.00 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

14.00 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Francia vs Italia

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Egitto vs Danimarca

14.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Gran Bretagna-Sudafrica

14.05 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: ottavi di finale

14.05 VELA – 49er, regate

14.10 MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, quarti di finale

14.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Australia-Irlanda

14.50 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

14.50 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

14.55 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: ottavi di finale

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

15.00 EQUITAZIONE – Concorso completo individuale, finale salto ostacoli

15.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Giappone-Brasile

15.30 BOXE – 60 kg femminile, ottavi di finale

15.30 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale

15.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Francia-USA

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: USA vs Spagna

15.40 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

15.40 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

15.43 VELA – IQFoil femminile, regate

15.47 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, semifinali

15.55 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: quarti di finale

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Svezia vs Spagna

16.00 JUDO – 57 kg femminile, ripescaggi

16.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Canada-Cina

16.01 VELA – IQFoil maschile, regate

16.02 BOXE – 63,5 kg maschile, ottavi di finale

16.17 JUDO – 57 kg femminile, semifinali

16.20 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: quarti di finale

16.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

16.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Nuova Zelanda-Fiji

16.34 JUDO – 73 kg maschile, ripescaggi

16.48 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

16.50 BOXE – +92 kg maschile, ottavi di finale

16.51 JUDO – 73 kg maschile, semifinali

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Gran Bretagna vs Australia

17.00 SKATEBOARD – Street maschile, finale

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: USA-Cina

17.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, semifinali

17.11 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

17.15 BASKET – Fase a gironi femminile: Canada vs Francia

17.18 JUDO – 57 kg femminile, finali per il bronzo

17.20 CANOA SLALOM – C1 maschile, finale

17.30 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre maschile, finale

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Sudafrica vs Argentina

17.38 JUDO – 57 kg femminile, finale per l’oro

17.49 JUDO – 73 kg maschile, finali per il bronzo

18.09 JUDO – 73 kg maschile, finale per l’oro

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Cina vs Paesi Bassi

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Francia vs Norvegia

19.00 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: semifinali

19.00 SURF – Gara maschile, round 3

19.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno

19.00 TENNIS – Singolare femminile, secondo turno

19.30 BADMINTON – Doppio misto, fase a gironi

19.30 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Germania vs Paesi Bassi

19.50 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: semifinali

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

20.00 BOXE – 60 kg femminile, ottavi di finale

20.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile/femminile, 16mi di finale

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Ungheria vs Canada

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Francia vs Belgio

20.20 BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi

20.20 BADMINTON – Doppio maschile, fase a girini

20.30 NUOTO – 400 misti femminile, finale

20.43 NUOTO – 200 stile libero maschile, finale

20.48 BOXE – 63,5 kg maschile, ottavi di finale

20.50 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: finale per il bronzo

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: USA vs Giappone

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Ungheria

21.00 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 1

21.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Francia-Serbia

21.00 NUOTO – 100 dorso femminile, semifinali

21.10 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

21.10 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

21.15 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: finale per il bronzo

21.20 BOXE – +92 kg maschile, ottavi di finale

21.22 NUOTO – 100 dorso maschile, finale

21.30 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 2

21.32 NUOTO – 100 rana femminile, finale

21.45 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: finale per l’oro

21.48 NUOTO – 200 stile libero femminile, finale

22.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile/femminile

22.00 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 3

22.10 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: finale per l’oro

22.30 RUGBY A 7 – Quarto di finale femminile 4

23.48 SURF – Gara femminile, round 3

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI PARIGI 2024

08.30 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi (Giovanni Toti)



09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile (Samuele Cottafava / Paolo Nicolai)

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, ottavi di finale (Italia-Kazakistan)

09.30 TIRO A VOLO – Trap maschile, qualificazioni (Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis)

10.00 JUDO – 57 kg femminile, eliminatorie (Veronica Toniolo)

10.00 JUDO – 73 kg maschile, eliminatorie (Manuel Lombardo)

10.00 TENNISTAVOLO – Singolare femminile, trentaduesimi (Giorgia Piccolin)

10.20 CANOTTAGGIO – Due senza senior maschile, ripescaggi (Giovanni Codato/Davide Comini)

10.25 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: 16mi di finale (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile)

11.00 EQUITAZIONE – Concorso completo, salto ostacoli: finale a squadre e qualificazione individuale (Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti)

11.00 NUOTO – Batterie 400 misti femminili (Sara Franceschi)

11.28 NUOTO – Batterie 800 stile libero maschili (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio)

11.40 CANOTTAGGIO – Otto maschile, batterie (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone)

12.00 CANOTTAGGIO – Otto femminile, batterie (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone)

12.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri maschile, finale (Danilo Dennis Sollazzo)

12.00 TENNIS – Singolare maschile, secondo turno (Matteo Arnaldi)

12.00 TENNIS – Singolare femminile, secondo turno (Jasmine Paolini)

12.00 TENNIS – Doppio maschile, secondo turno (Luciano Darderi/Lorenzo Musetti)

12.00 TENNIS – Doppio femminile, primo turno (Sara Errani/Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti/Elisabetta Cocciaretto)

12.00 TENNIS – Doppio misto, primo turno (Sara Errani/Andrea Vavassori)

12.05 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: 16mi di finale (Tommaso Marini, Guillame Bianchi, Filippo Macchi)

12.15 VELA – Skiff femminile, regate (Jana Germani/Giorgia Bertuzzi)

12.36 BOXE – -92 kg maschile, ottavi di finale (Diego Lenzi)

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Francia-Italia

14.05 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: ottavi di finale

14.10 CICLISMO – MOUNTAIN BIKE – Cross-country maschile (Luca Braidot, Simone Avondetto)

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, quarti e semifinali

14.55 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: ottavi di finale

15.30 BOXE – 60 kg femminile, ottavi (Alessia Mesiano)

15.30 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale (Raffaello Ivaldi)

15.43 VELA – Windsurf femminile, regate (Marta Maggetti)

15.55 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: quarti di finale

16.00 JUDO – -57 kg femminile, final block

16.00 JUDO – -73 kg maschile, final block

16.01 VELA – Windsurf maschile, regate (Nicolò Renna)

16.20 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: quarti di finale

16.48 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

17.11 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

17.20 CANOA SLALOM – C1 maschile, finale

17.30 GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre maschile, finale (Italia: Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini)

19.00 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: semifinali

19.50 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: semifinali

20.30 NUOTO – 400 misti femminile, finale

20.50 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: finale per il bronzo

21.15 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: finale per il bronzo

21.19 NUOTO – 100 dorso maschile, finale (Thomas Ceccon)

21.25 NUOTO – 100 rana femminile, finale (Benedetta Pilato)

21.45 SCHERMA – Sciabola femminile, gara individuale: finale per l’oro

22.10 SCHERMA – Fioretto maschile, gara individuale: finale per l’oro

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

