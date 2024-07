Calendario nuoto oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 30 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 30 luglio, andrà in scena la quarta giornata del nuoto alle Olimpiadi 2024 di Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-4 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. Un percorso in cui la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 2 ori e 1 bronzo.

Le emozioni per le vittorie di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e di Thomas Ceccon nei 100 dorso sono ancora vive nei cuori degli appassionati, ma si vuol continuare. Al mattino fari puntati su Simona Quadarella, che inizierà il proprio percorso nei 1500 stile libero donne. La romana, reduce da una grande stagione, vuole porre la propria ciliegina sulla torta. Ci proverà anche Alessandro Miressi nei 100 stile libero, anche se la versione del piemontese in staffetta non invita all’ottimismo.

Nei 200 farfalla uomini Giacomo Carino e Alberto Razzetti hanno nel mirino l’approdo alla Finale, lo stesso target della staffetta 4×200 stile libero maschile. Atto conclusivo in cui sono già Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio negli 800 stile libero e in cui soprattutto Greg sogna di ottenere un riscontro importante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto di oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Martedì 30 luglio

Sessione mattutina

11.00 200 farfalla uomini

11.17 100 stile libero uomini

11.51 1500 stile libero donne

12.47 100 stile libero donne

13.01 200 rana uomini

13.20 4×200 stile libero uomini

Sessione serale

20.30 Semifinali 100 stile libero uomini

20.41 Semifinali 200 farfalla uomini

20.57 Finale 100 dorso donne

21.03 Finale 800 stile libero uomini

21.25 Semifinali 100 stile libero donne

21.46 Semifinali 200 rana uomini

21.58 Finale 4×200 stile libero uomini

AZZURRI IN GARA OGGI

Martedì 30 luglio

Sessione mattutina

11.00 200 farfalla uomini – Giacomo Carini, Alberto Razzetti

11.17 100 stile libero uomini – Alessandro Miressi, Leonardo Deplano

11.51 1500 stile libero donne – Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci

12.47 100 stile libero donne – Nessuna italiana

13.01 200 rana uomini – Nessun italiano

13.20 4×200 stile libero uomini – Italia

Sessione serale

20.30 Semifinali 100 stile libero uomini

20.41 Semifinali 200 farfalla uomini

20.57 Finale 100 dorso donne

21.03 Finale 800 stile libero uomini – Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

21.25 Semifinali 100 stile libero donne

21.46 Semifinali 200 rana uomini

21.58 Finale 4×200 stile libero uomini

PROGRAMMA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.