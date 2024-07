Calendario Mondiali softball 2024: programma, orari, tv, streaming

La seconda e decisiva fase dei Mondiali di softball, resi in forma biennale tra 2023 e 2024, va in scena a partire dal prossimo 15 luglio a Castions di Strada, nel Friuli-Venezia Giulia. Un momento importante per l’Italia al fine di potersi accreditare con successo presso questo mondo anche sotto un punto di vista organizzativo.

Per quello di campo, ci sono le azzurre che andranno a sfidare nel girone A tre nomi davvero altisonanti: Canada, USA e Cina. Nell’altro raggruppamento Australia, Giappone, Porto Rico e Paesi Bassi per una rassegna iridata che arriva a mettere insieme un tasso di talento di livello altissimo. A entrare nell’evento da prime tre del ranking mondiale sono USA, Porto Rico e Giappone.

La fase finale dei Mondiali di softball si giocherà da lunedì 15 a sabato 20 luglio a Castions di Strada. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport, che trasmetterà le partite dell’Italia e le ultime due giornate, oltre che su SkyGo, Now e sulla piattaforma Gametime per quanto riguarda lo streaming.

CALENDARIO MONDIALI SOFTBALL 2024

Prima fase

Lunedì 15 luglio

Ore 11:00 Australia-Giappone – Gr. B

Ore 14:00 Porto Rico-Paesi Bassi – Gr. B

Ore 16:30 Canada-USA – Gr. A

Ore 20:30 Cina-Italia – Gr. A

Martedì 16 luglio

Ore 11:00 Giappone-Porto Rico – Gr. B

Ore 14:00 Cina-Canada – Gr. A

Ore 17:30 Paesi Bassi-Australia – Gr. B

Ore 20:30 Italia-USA – Gr. A

Mercoledì 17 luglio

Ore 11:00 Paesi Bassi-Giappone – Gr. B

Ore 14:00 USA-Cina – Gr. A

Ore 17:30 Australia-Porto Rico – Gr. B

Ore 20:30 Italia-Canada – Gr. A

Super Round

Giovedì 18 luglio

Ore 11:00 A4-B4

Ore 14:00 A3-B3

Ore 17:30 A2-B2

Ore 20:30 A1-B1

Venerdì 19 luglio

Ore 11:00 B4-A3

Ore 14:00 A4-B3

Ore 17:30 B2-A1

Ore 20:30 A2-B1

Sabato 20 luglio

Ore 17:00 Finale 3°-4° posto

Ore 20:00 Finale 1°-2° posto

PROGERAMMA MONDIALI SOFTBALL 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, Now, GameTime