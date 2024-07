Calcio, la Nuova Zelanda vince alle Olimpiadi. Pareggio tra Egitto e Repubblica Dominicana

Seconda sessione di partite per quanto riguarda il torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono andati in scena il primo match per il Gruppo A, che ha visto un successo di misura della Nuova Zelanda, mentre si sono completate le sfide del Girone C, con un pareggio tra Egitto e Repubblica Dominicana.

Gruppo A

Guinea-Nuova Zelanda 1-2

Terzo rigore di giornata ai Giochi di Parigi, secondo errore: questa volta a mancare il bersaglio è il capitano degli All Blacks Garbett. Neanche il tempo di esultare per gli africani che lo stesso Garbett si riscatta, nell’azione successiva, al 24′, siglando il vantaggio. Al 68′ il pareggio è di firma italiana con l’ex Napoli e Bologna Diawara a timbrare il momentaneo 1-1. Pari che dura pochissimo: al 75′ Waine buca la difesa e trova la rete del definitivo 2-1.

Gruppo C

Egitto-Repubblica Dominicana 0-0

Nessuna rete e terzo posto a pari merito nel raggruppamento che vede la Spagna guidare a quota tre. Valdez, portiere dominicano, per due volte rischia di combinare disastri: al 24′ non controlla un retropassaggio di un compagno, con Adel che non riesce ad approfittarne, mentre all’83’ uscita a vuoto dell’estremo difensore, con Fayed che di testa non concretizza.