Calcio femminile, buon pareggio per l’Italia in Olanda: serve maggior freddezza per il pass diretto agli Europei

Un buon pareggio è arrivato ieri a Sittard (Paesi Bassi), sede del penultimo incontro della fase di qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile. La Nazionale italiana affrontava le forti Oranje in trasferta e il riscontro finale è stato un pari a reti bianche. Un riscontro che, visto l’1-1 tra Finlandia e Norvegia, consente alla formazione di Andrea Soncin di ambire al pass diretto per la fase finale della rassegna continentale.

Nella sfida prevista il 16 luglio al “Druso” di Bolzano contro le finlandesi, le azzurre in caso di vittoria si qualificheranno senza passare dai playoff, a prescindere dal risultato del match tra le olandesi e le norvegesi. Una cosa che avverrebbe anche in caso di pareggio delle nostre portacolori e di vittoria dei Paesi Bassi. Di conseguenza, l’obiettivo sarà quello di vincere e per fare questo bisognerà avere maggior freddezza in zona gol.

È mancato questo nella sfida al Fortuna Stadion, dove soprattutto nel primo tempo la compagine di Soncin ha costruito ben tre occasioni piuttosto chiare per sbloccare il risultato. Nello stesso tempo, anche le decisioni arbitrali hanno alimentato non poca contrarierà, come nel caso del nettissimo fallo di mano di Spitze non sanzionato con il rigore e dell’espulsione per doppia ammonizione di Agnese Bonfantini. Certo, anche l’incrocio dei pali centrato da Vivianne Miedema nella ripresa ha fatto venire i brividi.

La Nazionale, dunque, spera di trovare la via della rete nell’ultimo impegno del Gruppo 1 della Lega A per centrare l’obiettivo della qualificazione e poter programmare la prossima stagione in tranquillità, senza dover inseguire il tutto nelle Forche Caudine dei menzionati play-off.