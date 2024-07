Calcio femminile, Soncin dopo il pareggio con l’Olanda: “Questa è l’Italia che vogliamo”

La Nazionale italiana di calcio femminile ha strappato un prezioso pareggio al Fortuna di Sittard, stadio che ha ospitato la sfida tra l’Olanda e le azzurre valida per la qualificazione ai Campionati Europei 2025. Il match, terminato a reti bianche, è stato viziato da due abbagli della Direttrice di Gara, Almira Spahić, la quale non ha concesso un rigore lampante alle nostre ragazze per poi espellere per un doppio giallo molto dubbio Bonfantini, importante pedina non potrà essere disponibile per il cruciale match contro la Finlandia in programma martedì.

Buono l’approccio della compagine tricolore, soprattutto nel primo tempo, dove sono arrivate tre grandi occasioni al netto di una seconda frazione molto più passiva . Una volta arrivato in zona mista, il Commisario Tecnico Andrea Soncin ha commentato a caldo la gara, non risparmiando parole di elogio verso le sue giocatrici.

“Le ragazze hanno fatto una grandissima prestazione – ha dichiarato Soncin ai microfoni federali – soprattutto nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni clamorose per passare in vantaggio. Con il nostro gioco abbiamo messo le avversarie in grossa difficoltà”.

Soncin ha poi chiosato: “Peccato perché è l’ennesima partita dove potevamo raccogliere i tre punti, ma questa è l’Italia che vogliamo, un’Italia che lotta e che è orgogliosa di indossare la maglia azzurra”.