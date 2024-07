Calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia prima dell’ultima giornata

La Nazionale italiana di calcio femminile si è portata a casa un risultato utile nella trasferta di Sittard (Paesi Bassi) nel penultimo turno delle qualificazioni agli Europei 2025. 0-0 in terra olandese e azzurre che, per quanto costruito nel primo tempo, avrebbero potuto anche chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa le padrone di casa sono cresciute e soprattutto le qualità strepitose di Vivianne Miedema (attaccante del Manchester City) hanno creato non pochi problemi alla retroguardia nostrana, visto l’incrocio dei pali colpito nel secondo tempo dalla giocatrice neerlandese.

Una partita in cui anche le decisioni arbitrali hanno fatto discutere, come nel caso di un fallo di mano solare nell’area di rigore delle Oranje e di un’espulsione (doppia ammonizione) di Agnese Bonfantini troppo severa. Al netto di questo, le azzurre sono in terza posizione nella classifica del raggruppamento con 6 punti, gli stessi della Norvegia (seconda), ma con una differenza reti peggiore. Al comando l’Olanda con 8 punti.

CLASSIFICA GRUPPO 1

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1 8 5 2 2 1 3 3 0 2 6 5 1 3 1 6 3 +3 3 6 5 1 3 1 4 3 +1 4 5 5 1 2 2 4 8 -4

Prima giornata: ITALIA-Paesi Bassi 2-0, Norvegia-Finlandia 4-0

Seconda giornata: Finlandia-ITALIA 2-1, Paesi Bassi-Norvegia 1-0

Terza giornata: Norvegia-ITALIA 0-0, Paesi Bassi-Finlandia 1-0

Quarta giornata: Finlandia-Paesi Bassi 1-1, ITALIA-Norvegia 1-1

Quinta giornata: Finlandia-Norvegia 1-1, Paesi Bassi-ITALIA 0-0

Sesta giornata (16 luglio): ITALIA-Finlandia (ore 19, Bolzano), Norvegia-Paesi Bassi (ore 19, Bergen)

La formula di questa queste qualificazioni prevede che le prime due ogni girone della Lega A si qualifichino direttamente per la fase finale della rassegna continentale, dal 2 al 27 luglio. La terza e la quarta accedono alla fase di playoff che coinvolgerà le tre leghe attraverso due turni a eliminazione diretta. Solo Germania e Spagna hanno già conquistato la qualificazione al di là della Svizzera presente in quanto rappresentativa del Paese ospitante.

Nelle altre Leghe, già definiti 6 nomi per i playoff: Portogallo, Scozia, Serbia, Croazia e Galles (Lega B), Albania (Lega C). Saranno in tutto 28 le squadre che si sfideranno per gli ultimi 7 posti disponibili. Due i turni (gare di andata e ritorno) previsti.

Primo turno: (23 / 29 ottobre)

Sorteggio venerdì 19 luglio a Nyon alle 13:00.

Percorso 1: le terze e le quarte dei gironi della Lega A contro le 5 vincitrici dei gironi e le 3 migliori seconde della Lega C.

Percorso 2: le 4 vincitrici dei gironi e le due migliori seconde della Lega B verranno sorteggiate contro le altre 2 seconde e le 4 terze della Lega B.

Secondo turno (27 novembre / 3 dicembre)

Le 14 qualificate si affrontano in gare di andata e ritorno per definire le ultime 7 qualificate agli Europei. Nel sorteggio teste di serie le 7 squadre con il ranking più alto.

Pertanto, le azzurre per essere certe di approdare alla fase finale in Svizzera nel 2025 dovranno battere la Finlandia nell’incontro casalingo di Bolzano (16 luglio), a prescindere dal risultato del match tra Olanda e Norvegia. Se le ragazze di Andrea Soncin dovessero pareggiare, per evitare i playoff la selezione dei Paesi Bassi dovrà battere le scandinave.

L’ITALIA SI QUALIFICA AGLI EUROPEI SE…

– Batte la Finlandia.

– Pareggia con la Finlandia e la Norvegia perde contro l’Olanda.