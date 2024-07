Calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia prima dell’Olanda: servono punti per scongiurare i biscotti

Oggi, venerdì 12 luglio, spazio a Finlandia-Norvegia e Paesi Bassi-Italia nel Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile: dopo la quarta giornata le neerlandesi sono da sole in vetta al raggruppamento con 7 punti in 4 partite.

Alle spalle dei Paesi Bassi ci sono azzurre e norvegesi appaiate a quota 5, al secondo posto, con la Norvegia che però vanta una miglior differenza reti di +3 contro il +1 delle italiane. Finlandia ultima con 4 punti in altrettante partite.

Il calendario del girone prevede martedì 16 luglio la chiusura con Italia-Finlandia e Norvegia-Paesi Bassi. Le prime due si qualificheranno agli Europei, play-off per le altre: sarà importante fare punti quest’oggi a Sittard per le azzurre per continuare a sperare nella qualificazione diretta.

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA A

1 Paesi Bassi 7 punti in 4 partite

2 Norvegia 5 punti in 4 partite (Differenza reti: +3)

3 Italia 5 punti in 4 partite (Differenza reti: +1)

4 Finlandia 4 punti in 4 partite