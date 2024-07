Calcio, Europei 2024: la Turchia di Vincenzo Montella batte l’Austria 2-1 ed approda ai quarti

L’ultima squadra a qualificarsi ai quarti di finale degli Europei 2024 di calcio in corso in Germania è la Turchia, che elimina l’Austria per 2-1 grazie alla doppietta di Demiral. Vana la rete di Gregoritsch, per gli anatolici al prossimo turno ci saranno i Paesi Bassi.

Nel primo tempo la squadra di Vincenzo Montella passa al primo affondo: al 1′ Demiral risolve una mischia in area con una conclusione che porta in vantaggio la Turchia. Tra le fila degli anatolici vengono ammoniti i diffidati Kokcu e Yuksek, mentre in pieno recupero l’Austria sfiora il pari con la conclusione di Baumgartner, che sibila a fil di palo. Si va al riposo sull’1-0 per la Turchia.

Nella ripresa Rangnick butta nella mischia Gregoritsch, ma è Arnautovic al 51′ a divorarsi l’occasione del pareggio solo davanti a Gunok. Al 59′ la Turchia trova il 2-0: corner di Guler ed incornata vincente di Demiral, che firma così la personale doppietta.

Al 66′ l’Austria accorcia: ancora da azione d’angolo, Posch prolunga di testa per l’accorrente Gregoritsch, che sigla la rete dell’1-2. L’Austria prova il tutto per tutto: Baumgartner di testa al minuto 85 non inquadra lo specchio della porta, poi in pieno recupero trova l’intervento di Gunok, che salva il risultato. Vince per 2-1 la Turchia, che va ai quarti di finale.