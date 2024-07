Brutta scivolata per Sinner a Wimbledon: attimi di paura, poi gioca senza problemi

Una giornata non semplice per esordire a Wimbledon per Jannik Sinner: l’ingresso nel torneo contro Yannick Hanfmann è stato tutt’altro che banale e ci sono state diverse difficoltà da affrontare, con alcuni attimi di tensione e il costante rischio di scivolate e di infortunio, vista la superficie. Adesso ci sarà la sfida al secondo turno contro Matteo Berrettini.

Per alcuni momenti però il pubblico italiano e non solo è rimasto con il fiato sospeso per una brutta scivolata da parte dell’altoatesino. Era in corso il secondo set e nel quinto game Hanfmann ha servito a uscire da destra per poi chiudere con il dritto in contropiede.

Proprio sul cambio di direzione, Sinner è caduto a terra e si è immediatamente toccato l’anca d’istinto, facendo prendere un grande spavento al suo angolo. Inizialmente c’è stata anche una smorfia per il numero 1 del mondo, ma fondamentalmente si è causato solo di un grande spavento: ha poi continuato a giocare senza problemi, incappando in altre scivolate pericolose nel terzo set.

Tutto è quindi pronto per una bella sfida contro Matteo Berrettini: il romano sembra essersi ripreso appieno dal problema alla schiena e l’altoatesino è uscito indenne anche dalle insidie che gli ha portato il terreno di gioco.