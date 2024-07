Bruno Festo, Olimpiadi Parigi 2024 vela: scheda e giorni di gara

Bruno Festo è al debutto assoluto nei Giochi Olimpici, dopo aver ottenuto il pass e la convocazione per Marsiglia veramente in extremis. Il prodiere bresciano, in coppia con Elena Berta nel 470 misto, vanta come miglior risultato un 6° posto ai recenti Campionati Europei di Cannes dimostrando una crescita progressiva nel corso del ciclo olimpico verso Parigi 2024.

Nome: Bruno

Cognome: Festo

Luogo e data di nascita: Brescia, 29 marzo 1999

Sport e disciplina: vela (470 misto)

Quando gareggia: dal 2 al 6 agosto