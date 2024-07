Boxe: Sirine Charaabi subito eliminata alle Olimpiadi. Calo netto dopo il primo round

Esordio olimpico negativo per la spedizione pugilistica italiana. A Parigi 2024 finisce subito il cammino di Sirine Charaabi, sconfitta all’esordio nei 54 kg dalla mongola Enkhjargal Munguntsetseg per verdetto unanime dei giudici (29-26). Calo nettissimo per l’italiana dopo la prima ripresa.

Nel primo minuto caratteristica principale di Charaabi è quella di saper anticipare l’avversaria, che non riesce quasi mai a trovare la misura. Colpisce bene l’azzurra, Dopo due minuti e mezzo tutti di grande aggressività da parte dell’italiana, l’avversaria riesce a trovare un paio di volte la mira giusta con il sinistro, ma non basta a evitare che l’azzurra venga accreditata del favore di tutti i cinque giudici.

La seconda ripresa vede aumentare il ritmo da parte di Munguntsetseg, che la butta sempre più sul far sentire il fisico. Arrivano non uno, ma due richiami ufficiali per Charaabi, cui l’arbitro sembra particolarmente attento (e, va detto, un po’ meno alla mongola). Va però rimarcato come l’italiana scenda nettamente di livello, finendo senza una reale chiave almeno fino agli ultimi secondi, in cui qualcosa trova, ma perde completamente la ripresa e i due punti di penalità creano una situazione di quintuplo 17-19 che non lascia particolare scampo.

Il terzo round prosegue un po’ sulla falsariga nel secondo all’inizio. Vero è che Charaabi cerca di togliersi da quella sorta di linea narrativa, ma la mongola ha ormai la possibilità di gestire la situazione. Le poche energie dell’azzurra, condizionata anche da un problema fisico in preparazione, finiscono di nuovo molto presto e a quel punto non si può che decretare la vittoria di Munguntsetseg.