Boxe, quando debuttano gli azzurri alle Olimpiadi: gli orari giorno per giorno

Dopo che ieri sono stati svelati tutti i tabelloni della boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024, è stato anche svelato tutto il novero degli orari nei quali chiunque combatterà all’Arena Paris Nord, dove andranno in scena i preliminari prima che, il 6 agosto, ci si trasferisca al Roland Garros.

L’Italia avrà otto rappresentanti. Si comincerà subito con Sirine Charaabi, Alessia Mesiano e Salvatore Cavallaro, tutti impegnati nella sessione serale del sabato. Alla domenica via (da brividi) per Aziz Abbes Mouhiidine, anche se a dover fare l’impresa contro di lui sono gli altri e non il contrario, e Giordana Sorrentino. Lunedì riservato a Diego Lenzi, poi il martedì segnerà il debutto di Irma Testa. L’ultima a debuttare sarà Angela Carini nel primo giorno d’agosto.

I tornei olimpici di boxe si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27 luglio e sabato 10 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 7 (255 Sky, condiviso con altre discipline di combattimento). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO BOXE PARIGI 2024: ORARI DEGLI ITALIANI

Sabato 27 luglio

Ore 20:16 Charaabi (ITA) -Munguntsetseg (MGL) – 54 kg donne, sedicesimi

-Munguntsetseg (MGL) – 54 kg donne, sedicesimi Ore 20:48 Mesiano (ITA) -Ozer (TUR) – 60 kg donne, sedicesimi

-Ozer (TUR) – 60 kg donne, sedicesimi Ore 22:08 Cavallaro (ITA) -Aykutsun (TUR) – 60 kg donne, sedicesimi

Domenica 28 luglio

Ore 16:34 Mouhiidine (ITA) -Mullojonov (UZB) – 92 kg uomini, ottavi

-Mullojonov (UZB) – 92 kg uomini, ottavi Ore 16:50 Sorrentino (ITA) -Kyzaibay (KAZ) – 50 kg donne, sedicesimi

Lunedì 29 luglio

Ore 12:36 Lenzi (ITA) -Edwards (USA) – +92 kg uomini, ottavi

Martedì 30 luglio

Ore 22:08 Testa (ITA) -Xu (CHN) – 57 kg donne, sedicesimi

Giovedì 1° agosto

Ore 12:20 Carini (ITA) -Khelif (ALG) – 66 kg donne, ottavi

PROGRAMMA BOXE OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.