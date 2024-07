Boxe: Mauro Forte perde il titolo europeo dei piuma contro Cristobal Lorente

Mauro Forte non è più il campione europeo dei pesi piuma. Il pugile romano perde la sfida per il titolo continentale della categoria contro lo spagnolo Cristobal Lorente, nella suggestiva cornice della Piazza Skanderbeg di Tirana, Albania. Verdetto, questo, arrivato ai punti, con i cartellini sul 115-112, 114-113 e 114-114, i primi due a favore dell’iberico.

Con una certa sorpresa di molti, Lorente inizia a dominare Forte fin dalle primissime fasi, e in generale i primi tre round pendono dalla sua parte. Passa però una decina di minuti ed è l’italiano a tentare il tutto per tutto, riuscendo ad atterrare il suo avversario nella sesta ripresa. Non definitivamente, però.

Lorente, infatti, riprende a spingere e a mettere insieme una boxe intensa, ed è di sinistro che riesce a mettere più volte in difficoltà Forte. Non sembra esserci sostanzialmente via d’uscita per il campione in carica. Forte, anzi, nell’undicesimo round viene fondamentalmente salvato dalla campana.

Finisce con un divario che, ad ogni modo, complica i piani dell’italiano, che potevano essere proiettati verso più elevati traguardi in caso di vittoria. Ed è anche la sua prima sconfitta nel panorama professionistico dopo 20 vittorie e 2 pareggi.