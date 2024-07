Boxe, i tabelloni degli italiani alle Olimpiadi. Esordio da brividi per Mouhiidine, strada dura per Irma Testa

Si sono svolti i sorteggi dei tabelloni di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno 8 gli azzurri sul ring: 5 donne e 3 uomini. Andiamo a scoprire il possibile cammino dei nostri portacolori.

-50 KG DONNE

Il debutto sarà durissimo per Giordana Sorrentino, opposta ai sedicesimi all’esperta kazaka Nazym Kyzaibay, bi-campionessa del mondo tra i -48 kg nel 2014 e 2016, ma anche campionessa d’Asia tra i pesi mosca nel 2021. Ad attendere l’azzurra agli ottavi sarà la brasiliana Caroline Barbosa de Almeida, testa di serie n.4 del tabellone. Per entrare in zona medaglia servirà poi presumibilmente battere ai quarti la colombiana Ingrit Valencia, bronzo ai Mondiali 2023. Insomma, un cammino tutt’altro che agevole, ma nemmeno impossibile.

-54 KG DONNE

Percorso subito in salita per Sirine Charaabi. L’azzurra affronterà l’ostica mongola Enkhjargal Munguntsetseg, bronzo ai Mondiali 2023 dopo aver eliminato ai quarti l’italiana Olena Savchuk. Dovesse riuscire nell’impresa, la rumena Lacramioara Perijoc sarebbe un’avversaria alla portata agli ottavi, mentre ai quarti potrebbe profilarsi la turca Hatice Akbas, campionessa iridata del 2022.

-57 KG DONNE

Nonostante sia la campionessa del mondo in carica, Irma Testa non figura incredibilmente tra le teste di serie, dunque dovrà disputare un turno in più e partire dai sedicesimi contro la cinese Zichun Xu. Agli ottavi la campana non dovrà sottovalutare l’emergente colombiana Valeria Arboleda Mendoza. I problemi potrebbero poi iniziare dai quarti di finale: preoccupano sia la francese Amina Zidani (pugile di caratura tecnica inferiore ad Irma Testa, ma sappiamo quanto conti il fattore campo nel pugilato…) sia la filippina Nesthy Petecio, che nel 2021 fermò la corsa dell’italiana a Tokyo proprio alle porte della sfida per l’oro. In semifinale potrebbe poi andare in scena la rivincita dei Mondiali 2023 contro la kazaka Karina Ibragimova, mentre nell’atto conclusivo Irma potrebbe ritrovare la taiwanese Yu-Ting Lin, contro la quale si arrese nella finale iridata del 2022. Non c’è dubbio: un tabellone veramente molto difficile.

-60 KG DONNE

Alessia Mesiano debutterà contro la turca Gizem Ozer: un match che si annuncia equilibrato. L’eventuale ottavo sarebbe però da brividi, e probabilmente fuori portata, contro la fuoriclasse irlandese Kellie Harrington, campionessa olimpica in carica.

-66 KG DONNE

Probabilmente il sorteggio migliore tra le azzurre è toccato ad Angela Carini, se non altro perché l’unica ad usufruire di un bye ai sedicesimi. L’ottavo però non sarà affatto semplice al cospetto dell’algerina Imane Khelif, argento ai Mondiali 2022. Un’eventuale impresa potrebbe spalancare l’occasione della vita, perché ai quarti troverebbe una tra l’australiana Williamson, l’irlandese Walsh e l’ungherese Hamori, tutte alla portata.

-80 KG UOMINI

Salvatore Cavallaro esordirà contro il turco Kaan Aykutsun, un incontro che è nelle corde del siciliano. Poi servirà un vero miracolo al cospetto del cubano Arlen Lopez, bi-campione olimpico: a Rio 2016 nei medi ed a Tokyo 2020 tra i cruiser.

-92 KG UOMINI

Non sarà una passeggiata neppure per la punta di diamante della nazionale italiana: Aziz Abbes Mouhiidine. Considerata l’assenza del campione del mondo russo Gadzhimagomedov (ma sappiamo tutti quanto fu falsata quella finale), si affronteranno sin dagli ottavi i due migliori pugili reduci dalla rassegna iridata 2023, ovvero il campano e l’uzbeko Lazizbek Mullojonov, che fu bronzo nell’edizione casalinga. Aziz parte una spanna sopra dal punto di vista tecnico, ma dovrà stare attento a non cadere nella trappola del corpo a corpo, perché l’avversario è in grado di portare colpi molto pesanti. Se dovesse scavallare il primo scoglio, non si vede chi possa impensierire il bi-campione d’Europa di Mercato San Severino (SA) sino all’attesissima finale contro il cubano Julio Cesar la Cruz Peraza, contro il quale va regolato il conto in sospeso del discusso Mondiale 2021.

+92 KG UOMINI

Diego Lenzi debutterà agli ottavi contro Joshua Edwards: l’americano avrà i crismi della testa di serie n.1, è il campione panamericano 2023, ma al tempo stesso non è un fenomeno. L’emiliano non parte favorito, ma può giocarsela. Ai quarti l’azzurro potrebbe trovare l’azero Muhammad Abdullayev, bronzo ai Mondiali 2023, mentre in semifinale potrebbe fare capolino il campione iridato uzbeko Bakhodir Jalolov. Come avrete capito, non è stato un buon sorteggio per quasi nessun azzurro.