Boxe: Alessia Mesiano firma il debutto vincente alle Olimpiadi contro la turca Ozer

Alessia Mesiano è la prima pugile italiana vittoriosa alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’italiana fa il suo debutto con il sorriso, vincendo per verdetto non unanime (4-1) nei confronti della turca Gizem Ozer. Buon viatico, questo, verso una sfida che sarà tra le più difficili possibili, quella con la campionessa olimpica, l’irlandese Kellie Harrington.

L’inizio di Mesiano è buono, con un fondamentale sinistro alto che indica a Ozer come non possa avere strada facile verso di lei. L’azzurra è molto decisa nel primo minuto, ma nel secondo è Omer a trovare più soluzioni con il sinistro. Più passa il tempo e più arriva l’equilibrio, con le due che fanno abbastanza fatica a entrare l’una nella guardia dell’altra. L’italiana ci prova con un bel destro nel finale, e forse proprio questo riesce a far girare la ripresa sul 3-2 per lei nei giudizi.

Secondo round che vede ancora Mesiano partire con convinzione, anche approfittando del fatto che la turca si muove sì parecchio, ma senza che a questi movimenti di braccia accompagnino azioni di relativa pericolosità. Importante per la laziale continuare a essere precisa con il destro, o almeno tentare nell’intento. Viene spesso richiamata Ozer, che si mostra in una certa difficoltà di fronte all’azzurra, che vince anche questa ripresa per 3-2 (ci sono due 20-18 e tre 19-19).

Vistasi sostanzialmente quasi perduta, Ozer esce dall’angolo con una furia quasi rara, conscia del fatto di dover sovrastare l’avversaria per vincere. Mesiano cerca di utilizzare l’esperienza per non consentire che questo accada, e dopo un minuto trova un paio di bei destri che sfruttano le aperture della turca, e anche il sinistro ha le sue occasioni per entrare, anche come gancio. A 54″ dal termine Ozer perde il paradenti, il combattimento s’interrompe per qualche secondo, ma è una lezione d’esperienza da parte di Alessia, che porta a casa l’esordio per split decision.