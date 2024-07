Bolelli/Vavassori-Carreno/Granollers tennis, Olimpiadi 2024: programma, orario, tv, streaming

Sabato 27 luglio Andrea Vavassori e Simone Bolelli faranno il loro esordio nel torneo olimpico di tennis a Parigi 2024. Sui campi del Roland Garros i due azzurri andranno a caccia di soddisfazioni nel tabellone del doppio, avendo fatto vedere nel corso della stagione ottime cose sulla terra rossa.

Oltre alla semifinale raggiunta agli Internazionali d’Italia, il piemontese e l’emiliano si sono spinti sino alla Finale del Roland Garros, per questo l’affinità con la superficie parigina è piuttosto buona. Si spera, quindi, che il feeling sia il medesimo per fare più strada possibile. Lo scontro, però, non sarà dei più semplici.

I due azzurri giocheranno contro gli spagnoli Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers. Una coppia collaudata, con Carreno che vorrà riscattarsi in questi Giochi, visti i tanti problemi fisici avuti nell’ultimo anno che l’hanno costretto a stare fermo lungamente. Nello stesso tempo, Granollers sa giocare piuttosto bene sulla terra.

Di seguito il programma per seguire il match di primo turno del doppio del torneo olimpico di tennis di Parigi 2024 tra Bolelli/Vavassori e Carreno/Granollers . I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

BOLELLI/VAVASSORI – CARRENO/GRANOLLERS TENNIS OLIMPIADI 2024

Sabato 27 luglio

CAMPO 11 – Inizio ore 12.00

1. Koepfer/Struff vs Mektic/Pavic

2. Bolelli/Vavassori vs Carreno/Granollers

3. Anna Karolina Schmiedlova vs Katie Boulter

4. Errani/Paolini vs Routliffe/Sun

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.