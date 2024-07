Berrettini ci crede: “Voglio fare del male tennistico a Sinner. Vivo per queste partite”

Matteo Berrettini rispetta il pronostico della vigilia e sconfigge in quattro set l’ungherese Marton Fucsovics, regalandosi un secondo turno molto speciale a Wimbledon 2024 contro il connazionale numero 1 al mondo Jannik Sinner. Il sorteggio del tabellone aveva proposto questa eventualità, che in effetti si è concretizzata dopo la vittoria del romano e dell’altoatesino nei rispettivi match di primo turno.

“Sarà una partita bellissima per il tennis italiano, questo è il suo miglior anno e sta facendo cose che non ha mai fatto nessuno in Italia. Sarà molto complicato ma mi alleno e vivo proprio per queste partite. Entrerò in campo a testa alta per cercare di fargli del male tennistico, spero anche che la gente si possa divertire”, il commento di Berrettini a Sky Sport in vista del derby azzurro al secondo turno.

“La ‘colpa’ dell’incontrarci così presto è mia e degli infortuni che mi hanno fatto scendere in classifica, ma speriamo che sia l’ultima volta che succede di incontrarci così presto in uno Slam. Il tennis è così, il sorteggio è casuale e bisogna accettarlo, sapevo sarebbe potuto succedere. Anche lui però penso non sia felicissimo di avermi visto così vicino in tabellone“, ha aggiunto il finalista di questo torneo nel 2021.

Sulla vittoria di ieri con Fucsovics per 7-6 6-2 3-6 6-1: “Sono stato bravo a gestire una situazione complicata, non a livello tennistico ma fisico. Ho iniziato a sentire questo fastidio alla schiena, ci sono delle zone del mio corpo più sensibili per ovvi motivi, quindi mi sono spaventato un po’ uscendo completamente dalla partita. Mi sono detto di riprovarci al quarto set e ce l’ho fatta, giocando meglio. Oggi quindi mi merito una pacca sulla spalla“.