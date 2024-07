Beach volley, Viscovich/Dal Corso e Benzi/Bonifazi si fermano a un passo dal main draw a Gstaad. Domani il tabellone principale

Si ferma al secondo turno delle qualificazioni l’avventura delle due coppie italiane iscritte alle qualificazioni del main draw ma qualche soddisfazione Benzi/Bonifazi e Dal Corso/Viscovich se le sono prese in giornata con una vittoria e una sconfitta per entrambe le coppie.

I campioni d’Italia Benzi/Bonifazi hanno iniziato il loro cammino dominando letteralmente il match contro la coppia statunitense Hoppe/Shaw, sconfitti con un secco 2-0: 21-12 e 21-13 i parziali di una gara a senso unico. A senso unico ma a favore dei rivali degli azzurri è stata anche la sfida del secondo turno contro gli svizzeri Heidrich/Dillier. La coppia di casa ha preso il largo con un break di 6-1 (da 8-8 a 14-9) nel primo parziale ed ha avuto la meglio con il punteggio di 21-14. Nel secondo set gli svizzeri non hanno lasciato scampo a Benzi/Bonifazi partendo avanti 11-3 e gestendo il vantaggio enorme fino al 21-11 conclusivo.

Dal Corso/Viscovich hanno iniziato la loro avventura con un successo tutt’altro che agevole sui brasiliani Pedro/Gabriel. La coppia italiana ha vinto un primo set giocato punto a punto con il punteggio di 22-20. Interminabile il secondo parziale con i brasiliani per tre volte in fuga (11-8, 15-12 e 20-17) e per tutte le volte ripresi. Al sesto match ball Dal Corso/Viscovich sono riusciti ad avere la meglio 30-28.

Nel turno decisivo gli azzurri hanno affrontato la coppia statunitense Brewster/Webber e se la sono giocata alla pari perdendo il primo set 21-18, dopo aver subito il break decisivo sul 9-5. Ne secondo set, sotto 13-15, gli italiani hanno piazzato un break di 5-1 e si sono portati avanti 18-16 aprendo la strada per il 21-18 che ha pareggiato il conto. Nel tiebreak gli azzurri non sono riusciti a sfruttare una bella partenza (5-2) e si sono fatti raggiungere sul 7-7, lasciando via libera nel finale alla coppia statunitense (15-11).

Domani entrano in scena le altre due coppie italiane già qualificate per il main draw. Nicolai/Cottafava saranno in campo alle 9.00 contro Grimalt/Grimalt, alle 14.00 contro Ahman/Hellvig e venerdì alle 10.00 affronteranno gli svizzeri Heidrich/Dillier, che hanno eliminato Benzi/Bonifazi. In campo femminile girone di ferro per Gottardi/Menegatti che inizieranno la loro avventura domani alle 12.00 contro le brasiliane Agatha/Rebecca, poi alle 17.00 affronteranno le tedesche Ludwig/Lippmann provenienti dalle qualificazioni e infine venerdì alle 13.00 incontreranno le olandesi Stam/Schoon.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Heidrich/Dillier (SUI)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-1 (21-18, 18-21, 15-12), Hoppe/Shaw (USA)-Benzi/Bonifazi (ITA) 0-2 (13-21, 12-21), Semerad/Dumek (CZE)-Grössig/Seiser (AUT) 0-2 (18-21, 16-21), Herrera/Gavira (ESP)-Schnetzer/Petutschnig (AUT) 2-0 (21-12, 21-17), Pedro/Gabriel (BRA)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 0-2 (20-22, 28-30), Brewster/Webber (USA)-Janiak/Brozyniak (POL) 2-0 (21-12, 25-23), Métral/Jordan (SUI)-Haussener/Friedli (SUI) 0-2 (19-21, 19-21), Bryl/Łosiak (POL)-Friedl/Trummer (AUT) 2-1 (19-21, 21-16, 15-10)

Secondo turno qualificazioni: Benzi/Bonifazi (ITA)-Heidrich/Dillier (SUI) 0-2 (14-21, 11-21), Herrera/Gavira (ESP)-Grössig/Seiser (AUT) 2-0 (21-18, 21-11), Brewster/Webber (USA)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-1 (21-18, 18-21, 15-11), Bryl/Łosiak (POL)-Haussener/Friedli (SUI) 2-0 (25-23, 21-11)

Gironi. Pool D: 4/7 10.00: Evandro/Arthur (BRA)-Krattiger/Breer (SUI), Ehlers/Wickler (GER)-Bryl/Łosiak (POL). 16:00: Evandro/Arthur (BRA)-Bryl/Łosiak (POL), Ehlers/Wickler (GER)-Krattiger/Breer (SUI). 5/7 10.00: Krattiger/Breer (SUI)-Bryl/Łosiak (POL), Ehlers/Wickler (GER)-Evandro/Arthur (BRA)

Pool C. 4/7 11:00: Partain/Benesh (USA)-Pfretzschner/Winter (GER), Mol/Sørum (NOR)-Herrera/Gavira (ESP). 15:00: Partain/Benesh (USA)-Herrera/Gavira (ESP). 16.00: Mol/Sørum (NOR)-Pfretzschner/Winter (GER). 5/7 12.00: Pfretzschner/Winter (GER)-Herrera/Gavira (ESP), Mol/Sørum (NOR)-Partain/Benesh (USA)

Pool B. 4/7 9.00: George/Andre (BRA)-Brewster/Webber (USA), 10.00: Evans/Budinger (USA)-Cherif/Ahmed (QAT). 4/7 15.00: Evans/Budinger (USA)-Brewster/Webber (USA), George/Andre (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT). 5/7 9.00: Cherif/Ahmed (QAT)-Brewster/Webber (USA), George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA).

Pool A. 4/7 9.00: Grimalt/Grimalt (CHI)-Cottafava/Nicolai (ITA), Åhman/Hellvig (SWE)-Heidrich/Dillier (SUI). 14.00: Grimalt/Grimalt (CHI)-Heidrich/Dillier (SUI), Åhman/Hellvig (SWE)-Cottafava/Nicolai (ITA). 5/7 10:00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Heidrich/Dillier (SUI), Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI).

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Cannon/Kraft (USA)-Bye, Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Harward/DeBerg (USA) 2-0 (21-15, 21-11), Coakley/Sweat (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (17-21, 18-21), Mariafe/Clancy (AUS)-Bentele/Bossart (SUI) 2-0 (21-15, 21-11), Niederhauser/Kernen (SUI)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (23-21, 21-16), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Sude/Kunst (GER) 2-0 (21-16, 21-11), Hildreth/Van Gunst (USA)-Cao/Dong (CHN) 2-0 (21-19, 21-18). Alvarez/Moreno (ESP)-Bye

Secondo turno qualificazioni: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Cannon/Kraft (USA) 1-2 (21-18, 21-23, 11-15), Mariafe/Clancy (AUS)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (18-21, 22-24), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Niederhauser/Kernen (SUI) 2-0 (21-17, 21-18), Álvarez/Moreno (ESP)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-11, 21-15).

Gironi. Pool D. 4/7 12.00: Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP). 18.00: Carol/Barbara (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Esmée/Zoé (SUI). 5/7 14.00: Esmée/Zoé (SUI)-Álvarez/Moreno (ESP), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Carol/Barbara (BRA).

Pool C 4/7 13.00: Nuss/Kloth (USA)-Cannon/Kraft (USA). 14.00: Tina/Anastasija (LAT)-Müller/Tillmann (GER). 19.00: Tina/Anastasija (LAT)-Cannon/Kraft (USA), Nuss/Kloth (USA)-Müller/Tillmann (GER). 5/7 16.00: Müller/Tillmann (GER)-Cannon/Kraft (USA), Nuss/Kloth (USA)-Tina/Anastasija (LAT).

Pool B 4/7 13.00: Scoles/Flint (USA)-Xue/Xia (CHN), Melissa/Brandie (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI). 18.00: Melissa/Brandie (CAN)-Xue/Xia (CHN). 19.00: Scoles/Flint (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI). 5/7 15.00: Xue/Xia (CHN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Melissa/Brandie (CAN)-Scoles/Flint (USA)

Pool A 4/7 11.00: Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER). 12.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Agatha/Rebecca (BRA). 17.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Ludwig/Lippmann (GER), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA). 5/7 13:00: Agatha/Rebecca (BRA)-Ludwig/Lippmann (GER), Stam/Schoon (NED)-Gottardi/Menegatti (ITA)