Beach volley, prove tecniche di Giochi nel “tempio” di Gstaad. Quattro coppie azzurre al via, oggi le qualificazioni

Prove tecniche di Giochi Olimpici a tutti gli effetti nel torneo più atteso dell’anno del circuito mondiale, quello sulla sabbia svizzera di Gstaad. Due le coppie azzurre già inserite in tabellone, Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti e due le coppie che tenteranno una difficile ma non impossibile qualificazione al main draw, i campioni d’Italia Benzi/Bonifazi e i vicecampioni d’Italia Dal Corso/Viscovich.

Si parte oggi con le qualificazioni e con un primo turno non semplice per i due binomi azzurri in gara. Dal Corso/Viscovich inizieranno la loro avventura affrontando la coppia brasiliana Pedro/Gabriel. Pedro Sousa e Gabriel Dos Reis Santiago hanno giocato finora un solo torneo assieme, le qualificazioni di Stare Jablonki dove sono stati sconfitti al secondo turno dagli australiani Hodges/Schubert. Fanno parte delle nuove leve del movimento verdeoro ma devono ancora dimostrare il loro valore a questi livelli. Coppie in campo alle 09.00. La vincente affronterà la vincente di Brewster/Webber (USA)-Janiak/Brozyniak (POL) nella sfida che vale l’accesso al tabellone principale.

Benzi/Bonifazi provano a centrare un risultato di prestigio che li possa rilanciare a livello internazionale affrontando al primo turno gli statunitensi Hoppe/Shaw, al quarto torneo assieme nel World Tour. Vantano un successo nel Future di Maunganui in Nuova Zelanda a marzo e un terzo posto nel Future di Mollymook in Australia tra fine febbraio e inizio marzo. Coppie in campo alle 11.00, chi vincerà affronterà al secondo turno la vincente della sfida Heidrich/Dillier (SUI)-Arthur/Adrielson (BRA).

Già definite le composizione dei gironi e in campo maschile spicca l’anteprima della sfida che si ripeterà tra poco meno di un mese a Parigi tra Nicolai/Cottafava e i numeri uno al mondo Ahmann/Hellvig, in programma domani alle 14.00: Gli azzurri debutteranno alle 9.00 contro la coppia cilena allenata da Paulao Grimalt/Grimalt, che invece a Parigi affronterà Ranghieri/Carambula, assenti in Svizzera. Venerdì azzurri in campo contro la squadra qualificata.

In campo femminile Gottardi/Menegatti inizieranno la loro avventura domani alle 12.00 contro le brasiliane Agatha/Rebecca, poi alle 17.00 affronteranno una delle coppie provenienti dalle qualificazioni e infine venerdì giocheranno l’ultimo match del girone alle 13.00 contro le olandesi Stam/Schoon.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Heidrich/Dillier (SUI)-Arthur/Adrielson (BRA), Hoppe/Shaw (USA)-Benzi/Bonifazi (ITA), Semerad/Dumek (CZE)-Grössig/Seiser (AUT), Herrera/Gavira (ESP)-Schnetzer/Petutschnig (AUT), Pedro/Gabriel (BRA)-Dal Corso/Viscovich (ITA), Brewster/Webber (USA)-Janiak/Brozyniak (POL), Métral/Jordan (SUI)-Haussener/Friedli (SUI), Bryl/Łosiak (POL)-Friedl/Trummer (AUT)

Gironi. Pool D: 4/7 10.00: Evandro/Arthur (BRA)-Krattiger/Breer (SUI), Ehlers/Wickler (GER)-Seed 13. 16:00: Evandro/Arthur (BRA)-Seed 13, Ehlers/Wickler (GER)-Krattiger/Breer (SUI). 5/7 10.00: Krattiger/Breer (SUI)-Seed 13, Ehlers/Wickler (GER)-Evandro/Arthur (BRA) [5]

Pool C. 4/7 11:00: Partain/Benesh (USA)-Pfretzschner/Winter (GER), Mol/Sørum (NOR)-Seed 14. 15:00: Partain/Benesh (USA)-Seed 14. 16.00: Mol/Sørum (NOR)-Pfretzschner/Winter (GER). 5/7 12.00: Pfretzschner/Winter (GER)-Seed 14, Mol/Sørum (NOR)-Partain/Benesh (USA)

Pool B. 4/7 9.00: George/Andre (BRA)-Seed 15, 10.00: Evans/Budinger (USA)-Cherif/Ahmed (QAT). 4/7 15.00: Evans/Budinger (USA)-Seed 15, George/Andre (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT). 5/7 9.00: Cherif/Ahmed (QAT)-Seed 15, George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA).

Pool A. 4/7 9.00: Grimalt/Grimalt (CHI)-Cottafava/Nicolai (ITA), Åhman/Hellvig (SWE)-Seed 16. 14.00: Grimalt/Grimalt (CHI)-Seed 16, Åhman/Hellvig (SWE)-Cottafava/Nicolai (ITA). 5/7 10:00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Seed 16, Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI).

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Cannon/Kraft (USA)-Bye, Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Harward/DeBerg (USA), Coakley/Sweat (USA)-Ludwig/Lippmann (GER), Mariafe/Clancy (AUS)-Bentele/Bossart (SUI), Niederhauser/Kernen (SUI)-Schneider/Kozuch (GER), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Sude/Kunst (GER), Hildreth/Van Gunst (USA)-Cao/Dong (CHN)-Alvarez/Moreno (ESP)-Bye

Gironi. Pool A. 4/7 12.00: Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Seed 13. 18.00: Carol/Barbara (BRA)-Seed 13, Ana Patrícia/Duda (BRA)-Esmée/Zoé (SUI). 5/7 14.00: Esmée/Zoé (SUI)-Seed 13, Ana Patrícia/Duda (BRA)-Carol/Barbara (BRA).

Pool C 4/7 13.00: Nuss/Kloth (USA)-Seed 14. 14.00: Tina/Anastasija (LAT)-Müller/Tillmann (GER). 19.00: Tina/Anastasija (LAT)-Seed 14, Nuss/Kloth (USA)-Müller/Tillmann (GER). 5/7 16.00: Müller/Tillmann (GER)-Seed 14, Nuss/Kloth (USA)-Tina/Anastasija (LAT).

Pool B 4/7 13.00: Scoles/Flint (USA)-Xue/Xia (CHN), Melissa/Brandie (CAN)-Seed 15. 18.00: Melissa/Brandie (CAN)-Xue/Xia (CHN). 19.00: Scoles/Flint (USA)-Seed 15. 5/7 15.00: Xue/Xia (CHN)-Seed 15, Melissa/Brandie (CAN)-Scoles/Flint (USA)

Pool A 4/7 11.00: Stam/Schoon (NED)-Seed 16. 12.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Agatha/Rebecca (BRA). 17.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Seed 16, Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA). 5/7 13:00: Agatha/Rebecca (BRA)-Seed 16, Stam/Schoon (NED)-Gottardi/Menegatti (ITA)