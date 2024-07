Beach volley, Olimpiadi Parigi 2024: le favorite del tabellone femminile

Al Tour Eiffel Stadium è tutto pronto per ospitare le sfide del torneo femminile olimpico di beach volley promette emozioni forti, con una chiara favorita: la coppia campione del mondo di Roma 2022, composta da Ana Patricia e Duda. Dopo aver gareggiato separatamente fino alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e superato la delusione del flop brasiliano, si sono riunite, dando vita a tre stagioni di eccezionale livello. In 24 tornei disputati, hanno ottenuto 9 vittorie e altri tre podi, dimostrando un dominio quasi incontrastabile. La loro intesa è perfetta e spesso riescono a esprimere il meglio proprio nei momenti decisivi.

Tra le principali rivali, spiccano due coppie statunitensi. Le più attese sono Nuss/Kloth, un duo con una forte correlazione tra muro e difesa, che risulta difficile da contrastare. Non meno pericolose sono le campionesse del mondo in carica Hughes/Cheng, che hanno fatto un exploit incredibile lo scorso ottobre a Tlaxcala. Sebbene possano sembrare leggermente inferiori rispetto alle altre coppie menzionate, sono comunque avversarie ostiche nei momenti cruciali, rafforzate dalla vittoria sorprendente in Messico.

Oltre a queste, ci sono altre coppie che possono ambire a una medaglia. Le olandesi Stam/Schoon sono costantemente tra le prime dieci del circuito mondiale, mentre le svizzere Huberli/Brunner si distinguono per la loro solidità e spettacolarità. Le canadesi Melissa/Brandie, in un eccellente periodo di forma, raggiungono spesso le fasi finali dei tornei a cui partecipano.

Per l’Italia, Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono una coppia promettente. Gottardi è stata premiata lo scorso anno come miglior battitrice e miglior giovane del circuito, mentre Menegatti è alla sua quarta partecipazione olimpica con altrettante compagne diverse (Cicolari, Giombini, Orsi Toth e ora Gottardi). Nonostante la sfida di trovare la giusta continuità di rendimento in un torneo olimpico, che richiede capacità di gestione dei tempi tra un match e l’altro, i risultati finora ottenuti non escludono la possibilità di raggiungere il podio.

Meno di tre anni fa, Gottardi e Menegatti si conoscevano appena, avendo giocato contro solo in qualche allenamento. Marta stava per rompere il sodalizio con Viktoria Orsi Toth, mentre Valentina aveva appena terminato i campionati giovanili. Tuttavia, la loro prova al campionato italiano fu convincente, culminando in una vittoria che segnò l’inizio della loro collaborazione. Da allora, grazie al grande lavoro di Caterina De Marinis, la loro intesa è cresciuta, alimentata da un impegno costante e dalla voglia di migliorare.