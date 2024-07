Beach volley, il calendario delle partite dell’Italia alle Olimpiadi: programma, date, tv, streaming

Sono tre, come nelle ultime due edizioni dei Giochi, le coppie italiane protagoniste dei due tornei di beach volley. Si gioca dal 27 luglio al 10 agosto, al Tour Eiffel Stadium, saranno in gara Paolo Nicolai/Samuele Cottafava ed Alex Ranghieri/Adrian Carambula nel torneo maschile e Marta Menegatti/Valentina Gottardi nel tabellone femminile.

Questa la composizione dei gironi maschili in cui sono presenti le coppie italiane. Pool A: David Åhman/Jonatan Hellvig (Sweden), Paolo Nicolai/Samuele Cottafava (Italy), Cherif Younousse/Ahmed Tijan (Qatar), Mark Nicolaidis/Izac Carracher (Australia). Pool B: Anders Mol/Christian Sørum (Norway), Matthew Immers/Steven van de Velde (the Netherlands), Alex Ranghieri/Adrian Carambula (Italy), Marco Grimalt/Esteban Grimalt (Chile).

Questa la composizione del girone femminile con la coppia azzurra. Pool A: Eduarda ‘Duda’ Lisboa/Ana Patrícia Ramos (Brazil), Marta Menegatti/Valentina Gottardi (Italy), Liliana Fernández/Paula Soria (Spain), Doaa Elghobashy/Marwa Abdelhady (Egypt)

I tornei avranno identica struttura, con 24 coppie suddivise in 6 gironi da 4 squadre: passeranno agli ottavi di finale le vincitrici dei raggruppamenti, le seconde classificate e le due migliori terze. Le altre quattro terze classificate daranno vita ai play off ‘lucky losers’, che definiranno le ultime due qualificate agli ottavi. A seguire, quarti, semifinali e finali.

CALENDARIO COPPIE ITALIANE BEACH VOLLEY PRIMA FASE PARIGI 2024

SABATO 27 LUGLIO

Nicolai/Cottafava vs Cherif/Ahmed (QAT) – ore 23.00

DOMENICA 28 LUGLIO

Menegatti/Gottardi vs Liliana/Paula (ESP) – ore 09.00

Ranghieri/Carambula vs Van de Velde/Immers (NED) – ore 10.00

LUNEDÌ 29 LUGLIO

Nicolai/Cottafava vs Nicolaidis/Carracher (AUS) – ore 09.00

MARTEDÌ 30 LUGLIO

Menegatti/Gottardi vs Marwa/Elgobashy (EGY) – ore 11.00

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Ranghieri/Carambula vs Mol/Sørum (NOR) – ore 22.00

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

Nicolai/Cottafava vs Åhman/Hellvig (SWE) – ore 17.00

Menegatti/Gottardi vs Ana Patrícia/Duda (BRA) – ore 20.00

VENERDÌ 2 AGOSTO

Ranghieri/Carambula vs Grimalt/Grimalt (CHI) – ore 10.00

COME VEDERE IL TORNEO DI BEACH VOLLEY DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.