Beach volley, Gottardi/Menegatti doppio sigillo a Vienna! Stop in qualificazione per le due coppie azzurre

Due partite, due vittorie e fase ad eliminazione diretta già ipotecata per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che hanno iniziato come meglio non si poteva l’ultimo Elite 16 prima dei Giochi Olimpici di Parigi, in programma a Vienna. Nella partita d’esordio le azzurre hanno battuto 2-0 le tedesche Kozuch/Schbneider. Nel primoo set primo tentativo di fuga delle azzurre sull’11-8, poi la rimonta delle tedesche sul 12 pari e il break questa volta decisivo di 5-1 delle italiane che si impongono con il punteggio di 21-15. Grande equilibrio nel secondo parziale con le azzurre che operano il break nel finale (19-16), si fanno annullare due set ball ma al terzo tentativo vincono 21-19.

In serata la vittoria più sofferta, 2-1, con le brasiliane Thamela/Victoria. Senza storia il primo set con le azzurre che prendono il largo da subito (12-7) e vincono 21-13. Nel secondo set sono le brasiliane a scattare avanti 13-9, con Menegatti/Gottardi che recuperano lentamente fino al 17-16 ma nel finale le verde-oro mantengono un break di vantaggio e pareggiano con il punteggio di 21-19. Nel tie break partenza a razzo delle azzurre che si portano sul 9-4 e mantengono le distanze fino al 15-10 conclusivo.

Si sono fermate subito, al primo turno, le due coppie italiane impegnate nelle qualificazioni maschili. Qualche sprazzo di qualità per Ranghieri/Carambula che però si sono arresi in tre set agli australiani Burnett/McHugh. Primo set all’insegna del grande equiklibrio con le due coppie sempre molto vicine e soluzione ai vantaggi che premia gli australiani al terzo tentativo con il punteggio di 24-22.

Nel secondo set ancora grande battaglia punto a punto fino al 15 pari, poi la versione migliore della coppia azzurra che piazza un break di 5-0 e si apre la strada per il 21-16 conclusivo. Nel tie break, però, si ribalta la situazione e sono gli australiani a piazzare il break decisivo in avvio e a portarsi sul 6-1. Gli azzurri non riescono più ad avvicinarsi e alzano bandiera bianca con il punteggio di 15-9.

Sconfitta al debutto anche per Dal Corso/Viscovich, battuti 2-0 dai brasiliani Adrielson/Arthur. La coppia sudamericana vola sul 13-8 nel primo set e poi resiste al tentativo veemente di rimonta degli azzurri che si ferma sul 19-18, prima che i brasiliani si impongano 21-19. Nel secondo parziale ancora Adrielson/Arthur avanti 8-4, gli azzurri non si perdono d’animo e tornano sotto fino al 14-13 ma poi subiscono un break di 4-0 e si devono arrendere con il punteggio di 21-17.

La coppia brasiliana è riuscita poi a ottenere la qualificazione in main draw ed è stata inserita nella pool con Nicolai/Cottafava che affronteranno i brasiliani domani alle 17.00, dopo la sfida contro Bryl/Losiak, replay del quarto di finale di Gstaad.

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Siposova/Terenova (SVK)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (21-0, 21-0), Schneider/Kozuch (GER)-Dunarova/Mokrá (CZE) 2-0 (21-14, 21-17), Davidova/Khmil (UKR)-Wojtasik/Kociolek (POL) 2-0 (21-17, 21-10), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Ittlinger/Van de Velde (GER) 2-1 (21-18, 11-21, 15-11), Hladun/Lazarenko (UKR)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 2-1 (16-21, 22-20, 15-13), Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT)-Harward/DeBerg (USA) 2-0 (21-14, 31-29), Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Hildreth/Van Gunst (USA) 0-2 (17-21, 17-21), Ludwig/Lippmann (GER)-Friedl/Trailovic (AUT) 2-0 (21-11, 21-10)

Secondo turno qualificazioni: Schneider/Kozuch (GER)-Siposova/Terenova (SVK) 2-0 (21-15, 21-11), Paulikiene/Raupelyte (LTU), Davidova/Khmil (UKR) 2-0 (21-17, 21-18), Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT)-Hladun/Lazarenko (UKR) 0-2 (17-21, 15-21), Ludwig/Lippmann (GER)-Hildreth/Van Gunst (USA) 0-2 (28-30, 22-24)

Gironi. Pool D. Agatha/Rebecca (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 12 (21-15, 22-24, 13-15), Klinger/Klinger (AUT)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (21-18, 18-21, 15-6). Agatha/Rebecca (BRA)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 0-2 (21-23, 23-25), Klinger/Klinger (AUT)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (14-21, 15-21). 11/7 11.00: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Paulikiene/Raupelyte (LTU), Klinger/Klinger (AUT)-Agatha/Rebecca (BRA).

Pool C. Müller/Tillmann (GER)-Thamela/Victoria (BRA) 2-0 (21-17, 21-18), Gottardi/Menegatti (ITA)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (21-15, 21-19). Müller/Tillmann (GER)-Schneider/Kozuch (GER) 2-0 (21-19, 21-18). 20.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Thamela/Victoria (BRA). 11/7 14.30: Thamela/Victoria (BRA)-Schneider/Kozuch (GER).

Pool B. Álvarez/Moreno (ESP)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (21-17, 18-21, 11-15), Scoles/Flint (USA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-1 (21-15, 26-28, 15-13). Álvarez/Moreno (ESP)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-16, 21-15), Scoles/Flint (USA)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (28-26, 19-21, 13-15). 11/7 13.30: Esmée/Zoé (SUI)-Hildreth/Van Gunst (USA), Scoles/Flint (USA)-Álvarez M/Moreno (ESP).

Pool A. Cannon/Kraft (USA)-Mariafe/Clancy (AUS) 1-2 (21-17, 18-21, 12-15), Tina/Anastasija (LAT)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-14, 21-11). 17.00: Cannon/Kraft (USA)-Hladun/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-18, 21-18). 18.00: Tina/Anastasija (LAT)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-1 (15-21, 21-16, 15-13). 11/7 12.30: Mariafe/Clancy (AUS)-Hladun/Lazarenko (UKR), Tina/Anastasija (LAT)-Cannon/Kraft (USA)

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Semerad/Dumek (CZE)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 1-2 (19-21, 21-15, 7-15), Bello/Bello (ENG)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (21-19, 15-21, 15-12), Brewster/Webber (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (16-21, 17-21), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Hammarberg/Berger (AUT) 2-1 (21-19, 18-21, 15-6), Ranghieri/Carambula (ITA)-Burnett/McHugh (AUS) 1-2 (22-24, 21-16, 9-15), Seiser/Waller (AUT)-Luini/Varenhorst (NED) 1-2 (15-21, 21-19, 14-16), Arthur/Adrielson (BRA)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-0 (21-19, 21-17), Hodges/Schubert (AUS)-Seidl/Leitner (AUT) 2-1 (17-21, 21-13, 15-13)

Secondo turno qualificazioni: Bello/Bello (ENG)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 1-2 (19-21, 21-16, 10-15), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (21-23, 17-21), Luini/Varenhorst (NED)-Burnett/McHugh (AUS) 1-2 (21-13, 15-21, 11-15), Hodges/Schubert (AUS)-Arthur/Adrielson (BRA) 1-2 (24-22, 15-21, 13-21)

Gironi. Pool D. 11/7 11.30: Boermans/de Groot (NED)-Hörl/Horst (AUT), van de Velde/Immers (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS). 18.00: Boermans/de Groot (NED)-Nicolaidis/Carracher (AUS). 20.30: van de Velde/Immers (NED)-Hörl/Horst (AUT). 12/7 16.00: Hörl/Horst (AUT)-Nicolaidis/Carracher (AUS), van de Velde/Immers (NED)-Boermans/de Groot (NED).

Pool C. 11/7 10.30: Partain/Benesh (USA)-Pfretzschner/Winter (GER), Ehlers/Wickler (GER)-Burnett/McHugh (AUS). 18.00: Ehlers/Wickler (GER)-Pfretzschner/Winter (GER). 19.30: Partain/Benesh (USA)-Burnett/McHugh (AUS). 12/7 13:30: Pfretzschner/Winter (GER)-Burnett/McHugh (AUS), Ehlers/Wickler (GER)-Partain/Benesh (USA)

Pool B. 11/7 9.30: Mol/Sørum (NOR)-Herrera/Gavira (ESP). 10.30: Grimalt/Grimalt (CHI)-Cherif/Ahmed (QAT). 17.00: Grimalt/Grimalt (CHI)-Herrera/Gavira (ESP). 18.30: Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT). 12/7 12.30: Cherif/Ahmed (QAT)-Herrera/Gavira (ESP), Mol/Sørum, (NOR)-Grimalt/Grimalt (CHI)

Pool A. 11/7 9.30: Cottafava/Nicolai (ITA)-Bryl/Łosiak (POL), George/Andre (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA). 17.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Arthur/Adrielson (BRA), George/Andre (BRA)-Bryl/Łosiak (POL). 12/7 11.30: Bryl/Łosiak (POL)-Arthur/Adrielson (BRA), George/Andre (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA)